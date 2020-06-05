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Технологии и медиа ,  
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Занявший Twitter Рогозина «Роскосмос» удалил его старые твиты

«Роскосмос» удалил твиты из бывшего аккаунта Рогозина, например от 2014 года. В компании подтвердили, что некоторые посты стерты, объяснив данный факт тем, что теперь это Twitter «Роскосмоса» и там должна быть информация о нем
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«Роскосмос» удалил твиты Дмитрия Рогозина из его бывшего аккаунта в Twitter, после того как он стал страницей госкорпорации. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко. На то, что твиты были стерты, первоначально обратило внимание «Радио Свобода».

«Twitter теперь «Роскосмоса», значит, и информация должна быть «Роскосмоса». Личные данные уходят, приходят новости и информация о госкорпорации», — сказал Устименко.

«Радио Свобода» отмечает, в частности, что исчез твит от 2 мая 2014 года, в котором говорится: «Эх, ребята, поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности за счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска». При попытке перехода по ссылке появляется сообщение «данный твит недоступен». «Радио свобода» прикрепило копию твита.

Сколько именно твитов Рогозина и за какой период удалены, неизвестно.

Страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей «Роскосмоса»
Общество
Дмитрий Рогозин

Личный аккаунт Рогозина в Twitter стал официальной страницей «Роскосмоса». В корпорации объяснили РБК такое решение тем, что у главы «Роскосмоса» большое количество подписчиков в Twitter. «Поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации», — говорили в пресс-службе «Роскосмоса».

Авторы: Любовь Порываева, Гаяна Демурина
Теги: Дмитрий Рогозин, Twitter, «Роскосмос»
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