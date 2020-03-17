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Бизнес ,  
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Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию

Cборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в Приморском крае. Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга движения судов MarineTraffic.

Согласно его данным, в приморский порт судно прибыло в 08:33 (01:33 мск) по местному времени. Порт Лонг-Бич в Лос-Анджелесе судно покинуло 28 февраля.

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Проект морской платформы для запуска космических аппаратов Sea Launch («Морской старт») был создан в 1990-х годах. Тогда в проекте участвовали российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner.

Идея проекта заключается в запуске ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана, так как расположение стартовой точки в низких широтах позволяет сократить затраты на топливо и увеличить полезную нагрузку.

К 2014 году с платформы было совершено более 30 запусков, однако после начала политического кризиса на Украине и прекращения сотрудничества российских и украинских компаний в космической сфере проект заморозили из-за того, что для запусков использовалась ракета «Зенит» российско-украинской разработки и производства.

С 2018 года владельцем «Морского старта» является группа компаний S7. В настоящее время портом базирования комплекса является Лонг-Бич в Калифорнии.

Теги: Приморский край, «Морской старт», сша
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