Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России Бизнес, 21:26 В Екатеринбурге микроавтобус сбил трех пешеходов на переходе Общество, 21:14 World Athletics отказалась допускать россиян без выплаты штрафа от ВФЛА Спорт, 21:11 В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов Общество, 20:43 Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире Общество, 20:41 В АТОР заявили о «неотвратимо приближающемся» зарубежном отдыхе Общество, 20:37 Исполнительный директор ivi проработал в компании всего месяц Технологии и медиа, 20:37 «Зенит» отреагировал на информацию об уходе Ивановича Спорт, 20:32 Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана Общество, 20:12 Майнеры стали реже продавать биткоины. Почему это плохо для инвесторов Крипто, 20:00 Синоптик предупредила о понижении температуры в Москве к выходным Общество, 19:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня Общество, 19:56 Россию за месяц покинули все чемпионы мира по футболу Спорт, 19:51 Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения Экономика, 19:50
Общество ,  
0 

Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана

По мнению главы госкорпорации, предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен. Еще Рогозин заметил, что кораблю компании SpaceX только предстоит заработать репутацию, как у «Союза МС»
Boeing BA $229 +10,52% Купить
Tesla TSLA $934,58 +5,58% Купить
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС, не испортило настроения «Роскосмосу». Об этом заявил в своей колонке, написанной для журнала Forbes, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«То, что у кого-то наконец-то появился свой корабль, вовсе не значит, что у нас он должен был пропасть. Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаемся и поныне», — отметил Рогозин.

По его словам, успех первого пилотируемого полета созданного компанией Илона Маска SpaceX корабля Crew Dragon испортил настроение лишь компании Boeing, отставшей со своим кораблем Starliner.

«Это их война, а не наша», — отметил Рогозин, напомнив, что за используемый в России корабль «Союз МС» говорит уникальная статистика, 173 успешных полета и репутация самого надежного космического корабля в мире, а американцам такую еще только «предстоит заслужить».

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

Глава «Роскосмоса» выразил уверенность, что «Союз» будет еще долго служить мировой космонавтике, проведя параллель с другим легендарным советским брендом.

«Союз» — это наш космический «Калашников», востребованность которого бесспорна даже на фоне появления гигантского арсенала новых образцов стрелкового оружия, более гламурных, но далеко не столь надежных, как творения великих отечественных конструкторов. Но и как «Калашников», наш «Союз» постоянно модернизируется, оставаясь современной машиной», — заверил Рогозин.

Говоря о тех девяти годах, когда «Союзы» оставались единственным средством связи между Землей и МКС, в том числе и для «осиротевших» после закрытия программы Space Shuttle американцев, Рогозин сказал, что в это время на плечи российской пилотируемой космонавтики, несшей ответственность перед всем человечеством, легла «колоссальная моральная нагрузка».

«Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный «Роскосмосом» американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин заявил о желании работать с США после стыковки Crew Dragon с МКС
Технологии и медиа
<p>Стыковка&nbsp;Crew Dragon&nbsp;с Международной космической станцией<br /> &nbsp;</p>

В то же время Рогозин признал, что в деле создания новой российской космической техники существуют «серьезные проволочки и даже поколенческие разрывы».

«Последнее — самое опасное. Технологии живут ровно столько, сколько живут их создатели. И если у них не осталось, не оказалось учеников, воспитанников, имеющих success story (успешного опыта создания ракетно-космической техники. — РБК) — считай, дело дрянь», — сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин назвал задачей своей команды кардинальное изменение ситуации в космической отрасли, отметив, в частности, что уже в 2025 году космонавтов на МКС должен доставить новый пилотируемый многоразовый корабль «Орел», который в дальнейшем будет использоваться и для работы в дальнем космосе. По словам главы «Роскосмоса», такого, как сейчас, количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отечественная ракетно-космическая промышленность не вела с 1970-х годов, и уже в ближайшие три года будет создано «совершенно новое поколение ракет-носителей и космических средств, способных «дать бой» конкурентам».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Рогозин, Илон Маск, SpaceX, Dragon
Материалы по теме
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности о батуте
Технологии и медиа
Рогозин заявил о желании работать с США после стыковки Crew Dragon с МКС
Технологии и медиа
Илон Маск назвал запуск Crew Dragon шагом к мультипланетному человечеству
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter