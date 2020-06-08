Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана

Глава «Роскосмоса» выразил уверенность, что «Союз» будет еще долго служить мировой космонавтике, проведя параллель с другим легендарным советским брендом.
«Союз» — это наш космический «Калашников», востребованность которого бесспорна даже на фоне появления гигантского арсенала новых образцов стрелкового оружия, более гламурных, но далеко не столь надежных, как творения великих отечественных конструкторов. Но и как «Калашников», наш «Союз» постоянно модернизируется, оставаясь современной машиной», — заверил Рогозин.
Говоря о тех девяти годах, когда «Союзы» оставались единственным средством связи между Землей и МКС, в том числе и для «осиротевших» после закрытия программы Space Shuttle американцев, Рогозин сказал, что в это время на плечи российской пилотируемой космонавтики, несшей ответственность перед всем человечеством, легла «колоссальная моральная нагрузка».
«Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный «Роскосмосом» американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — сказал глава «Роскосмоса».
В то же время Рогозин признал, что в деле создания новой российской космической техники существуют «серьезные проволочки и даже поколенческие разрывы».
«Последнее — самое опасное. Технологии живут ровно столько, сколько живут их создатели. И если у них не осталось, не оказалось учеников, воспитанников, имеющих success story (успешного опыта создания ракетно-космической техники. — РБК) — считай, дело дрянь», — сказал глава «Роскосмоса».
Рогозин назвал задачей своей команды кардинальное изменение ситуации в космической отрасли, отметив, в частности, что уже в 2025 году космонавтов на МКС должен доставить новый пилотируемый многоразовый корабль «Орел», который в дальнейшем будет использоваться и для работы в дальнем космосе. По словам главы «Роскосмоса», такого, как сейчас, количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отечественная ракетно-космическая промышленность не вела с 1970-х годов, и уже в ближайшие три года будет создано «совершенно новое поколение ракет-носителей и космических средств, способных «дать бой» конкурентам».