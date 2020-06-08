Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с полотнами Микеланджело и Тициана

По мнению главы госкорпорации, предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен. Еще Рогозин заметил, что кораблю компании SpaceX только предстоит заработать репутацию, как у «Союза МС»

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС, не испортило настроения «Роскосмосу». Об этом заявил в своей колонке, написанной для журнала Forbes, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«То, что у кого-то наконец-то появился свой корабль, вовсе не значит, что у нас он должен был пропасть. Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаемся и поныне», — отметил Рогозин.

По его словам, успех первого пилотируемого полета созданного компанией Илона Маска SpaceX корабля Crew Dragon испортил настроение лишь компании Boeing, отставшей со своим кораблем Starliner.

«Это их война, а не наша», — отметил Рогозин, напомнив, что за используемый в России корабль «Союз МС» говорит уникальная статистика, 173 успешных полета и репутация самого надежного космического корабля в мире, а американцам такую еще только «предстоит заслужить».