«Роскосмос» выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе

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Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев.

Он отметил, что российская сторона «с настороженностью» относится к утверждениям о планах России разместить в космосе оружие против США. По его словам, Москва готова расширить партнерство с Вашингтоном в космической области. «Мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — указал Савельев.