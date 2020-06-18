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«Роскосмос» выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе

Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images
Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. Об этом говорится на сайте «Роскосмоса».

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев.

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Он отметил, что российская сторона «с настороженностью» относится к утверждениям о планах России разместить в космосе оружие против США. По его словам, Москва готова расширить партнерство с Вашингтоном в космической области. «Мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — указал Савельев.

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Фото: NASA / AP

«Роскосмос» напомнил о появлении новой оборонной стратегии Соединенных Штатов, которая «рассматривает космическое пространство в качестве особой области военного потенциала». Как указывает госкорпорация, она повлечет «самую серьезную реформу» в истории национальной программы безопасности в области космоса. «Роскосмос» также заявил, что в стратегию входит обвинение России и Китая в милитаризации космического пространства.

Космическая стратегия США была опубликована американским Министерством обороны накануне, она предусматривает план развития на ближайшие 10 лет. В ней, в частности, говорится, что Китай и Россия «представляют наибольшую стратегическую угрозу», они «вооружили космос», чтобы снизить эффективность США и их союзников.

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Фото: Brook Mitchell / Getty Images

В начале апреля лидер США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе говорилось, что Соединенные Штаты не рассматривают космос в качестве всеобщего достояния человечества. В ответ «Роскосмос» обвинил Трампа в «агрессивных» планах захвата территорий других планет.

Теги: гонка вооружений, «Роскосмос»
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