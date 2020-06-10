Структура Росатома начала переговоры о покупке космодрома «Морской старт»
Компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» с дочерней структурой Росатома, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на два источника в бизнес-кругах. Информацию о переговорах подтвердил источник РБК, близкий к одной из сторон.
Решение S7 объясняется крайне высокой стоимостью реализации проекта. Учитываются также финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса, а также необходимость с нуля создавать береговую инфраструктуру.
В «Росатоме» отказались от комментариев. РБК направил запроc в S7.
В конце апреля владелец авиакомпании Владислав Филев заявил о заморозке проекта «Морской старт». «Когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке. Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое», — объяснил он свою позицию.