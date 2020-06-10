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Структура Росатома начала переговоры о покупке космодрома «Морской старт»

Еще в апреле владелец компании признавал, что проект оказался невыгодным с финансовой точки зрения
Владислав Филев
Владислав Филев (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Компания S7 ведет переговоры о продаже плавучего космодрома «Морской старт» с дочерней структурой Росатома, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на два источника в бизнес-кругах. Информацию о переговорах подтвердил источник РБК, близкий к одной из сторон.

Решение S7 объясняется крайне высокой стоимостью реализации проекта. Учитываются также финансовые потери, связанные с пандемией коронавируса, а также необходимость с нуля создавать береговую инфраструктуру.

В «Росатоме» отказались от комментариев. РБК направил запроc в S7.

В конце апреля владелец авиакомпании Владислав Филев заявил о заморозке проекта «Морской старт». «Когда мы согласовывали перевозку комплекса в Россию, мне говорили, что условия по размещению будут не хуже, чем в Америке. Не случилось: с финансовой точки зрения хуже вдвое», — объяснил он свою позицию.

Владелец S7 сообщил о заморозке проекта «Морской старт»
Бизнес
Владислав Филев

Проект морской платформы для запуска космических аппаратов Sea Launch («Морской старт») был создан в 1990-х годах. Тогда в проекте участвовали российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner. Идея проекта заключалась в запуске ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана.

Проект был заморожен после 2014 года, что было связано с прекращением сотрудничества российских и украинских компаний. Возродить его попыталась S7. Генеральный директор S7 Space Сергей Сопов называл проект «входным билетом в космос».

В марте сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander без демонтированного американского и украинского оборудования прибыло в порт Славянка в Приморском крае. Ранее оно базировалось в американском Лонг Бич.

 

Авторы: Артем Филипенок, Ирина Парфентьева
При участии: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: S7, космодром, Росатом, Владислав Филев, Морской старт
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