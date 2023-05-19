В России возвели тысячи оборонительных сооружений

Мишустин: в приграничных регионах возвели несколько тысяч оборонительных сооружений

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В приграничных и новых регионах России завершено возведение нескольких тысяч оборонительных сооружений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

«Выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам», — добавил он.

Глава правительства также сообщил о значительном росте финансирования гособоронзаказа и выделении беспрецедентных по объему инвестиций на развитие ОПК. «Все должны понимать, что с учетом критической важности такой продукции участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки», — добавил он, отметив, что ситуацию надо держать на контроле.

Строительство оборонительных сооружений в приграничных регионах, которые сталкиваются с обстрелами со стороны Украины, началось в прошлом году. В Курской области сообщали о создании усиленных линий обороны, а в Белгородской – «засечной черты». В феврале власти Крыма анонсировали строительство оборонительной линии на полуострове, на аналогичные цели в апреле брянские власти выделили 500 млн руб.

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