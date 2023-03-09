Белгородский губернатор заявил о завершении создании «засечной черты»
Гладков: строительство засечной черты на границе Белгородской области завершилось
Создание засечной черты на границе Белгородской области завершено. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил на прямой линии, трансляция которой велась в его соцсетях.
«Мы ее завершили. Завершили уже давно. Я надеюсь, что противник видит то, в каком объеме и с каким качеством она построена», — сказал он.
По его словам, потраченные на возведение черты 10 млрд руб. были выделены не из областного бюджета.
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