Военные России возвели на спецоперации 2 тыс. км оборонительных рубежей

Российские военные за время военной операции на Украине возвели более 2 тыс. км оборонительных рубежей, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий.

Военные инженеры в зоне военных действий решают «все без исключения задачи инженерного обеспечения», отметил он. Наиболее востребованными Ставицкий назвал разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, а также наведение переправ через водные преграды.

За все время военных действий военнослужащие возвели более 2 тыс. км оборонительных рубежей и установили более 20 мостов. Инженерные войска также привлекли к разминированию территорий Донецкой и Луганской народных республик, прежде всего, социально значимых объектов: теплоэлектростанций, линий электропередачи, тепло- и газо- снабжения, предприятий, жилого сектора и пахотных земель.

«К настоящему времени разминировано свыше 32 тыс. гектаров территории, проверено более 2800 зданий и 280 км дорог, обнаружено и уничтожено при этом свыше 975 тыс. взрывоопасных предметов», — рассказал Ставицкий.

Он добавил, что инженерные войска используют различные типы вооружения. В их числе — инженерные машины разграждения ИМР-2 и ИМР-3М, путепрокладчики БАТ-2, многофункциональные робототехнические комплексы разминирования и пожаротушения «Уран-6» и «Уран-14», а также современные досмотровые системы «Скарабей» и «Сфера».