Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 74,41 (-0,18) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 68,85 (-0,03) Инвестиции, 19 янв, 16:20
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем Pro, 08:00
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК И Tetris, 07:59
Посольство назвало план передать активы России Украине дискредитацией США Политика, 07:53
Военные России возвели на спецоперации 2 тыс. км оборонительных рубежей Политика, 07:46
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 07:22
Конгрессмен назвал «трусливым» решение Байдена не поставлять ATACMS Киеву Политика, 07:12
Турпоток на Мальдивы и в Таджикистан вырос вдвое к допандемийному Бизнес, 07:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Reuters узнал об активизации работы в России нефтесервисного гиганта Бизнес, 06:40
В Крыму пообещали «сполна ударить в ответ» в случае атаки Киева Политика, 06:39
Экономисты оценили долю ушедших из России западных компаний Бизнес, 05:59
«РИА Новости» сообщило о взятии бойцами «Викинга» позиций ВСУ в ДНР Политика, 05:59
Антонов обвинил США в развязывании гибридной войны против России Политика, 05:35
США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву Политика, 05:16
Посол Антонов заявил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием Политика, 05:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные России возвели на спецоперации 2 тыс. км оборонительных рубежей

Российские военные возвели в зоне спецоперации более 2 тыс. км оборонительных рубежей

Российские военные за время военной операции на Украине возвели более 2 тыс. км оборонительных рубежей, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник инженерных войск Вооруженных сил России Юрий Ставицкий.

Военные инженеры в зоне военных действий решают «все без исключения задачи инженерного обеспечения», отметил он. Наиболее востребованными Ставицкий назвал разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, а также наведение переправ через водные преграды.

За все время военных действий военнослужащие возвели более 2 тыс. км оборонительных рубежей и установили более 20 мостов. Инженерные войска также привлекли к разминированию территорий Донецкой и Луганской народных республик, прежде всего, социально значимых объектов: теплоэлектростанций, линий электропередачи, тепло- и газо- снабжения, предприятий, жилого сектора и пахотных земель.

«К настоящему времени разминировано свыше 32 тыс. гектаров территории, проверено более 2800 зданий и 280 км дорог, обнаружено и уничтожено при этом свыше 975 тыс. взрывоопасных предметов», — рассказал Ставицкий.

Он добавил, что инженерные войска используют различные типы вооружения. В их числе — инженерные машины разграждения ИМР-2 и ИМР-3М, путепрокладчики БАТ-2, многофункциональные робототехнические комплексы разминирования и пожаротушения «Уран-6» и «Уран-14», а также современные досмотровые системы «Скарабей» и «Сфера».

Теги
Военная операция на Украине инженерные войска мины оборона
Материалы по теме
Шойгу обсудил с главой Минобороны Белоруссии меры сдерживания
Политика
Конгрессмен назвал «трусливым» решение Байдена не поставлять ATACMS Киеву
Политика
В Крыму пообещали «сполна ударить в ответ» в случае атаки Киева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter