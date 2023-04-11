Аксенов заявил о готовности к украинскому контрнаступлению на Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крым готов к украинскому контрнаступлению на полуостров, это не станет катастрофой, поскольку оборонительные рубежи уже готовы, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов назвал правильным и обоснованным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму.

«Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали», — отметил глава региона. По его словам, оборона выстроена глубокоэшелонированная и «сил более чем достаточно».

Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля 2023 года назвал возвращение Крыма под контроль Киева безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира. Он выразил уверенность, что Крымский полуостров вернется в состав Украины, это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».

Москва неоднократно заявляла, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации и никаких переговоров о его статусе быть не может.

5 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет захватить Крым за пять—семь месяцев, после чего снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.



«Мы точно за очень короткое время — с исторической точки зрения это очень мало — шесть, или пять, или семь месяцев, — мы будем находиться в Крыму», — сказал он тогда.