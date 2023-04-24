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В Брянской области на оборонительные сооружения выделили еще ₽500 млн

В Брянской области на возведение оборонительных сооружений выделили еще ₽500 млн

Правительство Брянской области распорядилось выделить 500 млн руб. на строительство фортификационных сооружений, документ опубликован на портале правовой информации.

Средства выделят за счет бюджетных ассигнований в 2023 году, которые зарезервированы в областном бюджете на поддержку исполнения мероприятий госпрограмм Брянской области и других мероприятий.

О каких именно оборонительных сооружениях идет речь, в документе не уточняется. В марте глава региона Александр Богомаз сообщал, что на приграничных территориях в Брянской области построят 17 дополнительных блокпостов. Как тогда уточнял губернатор, материалы и оборудования закупило на пожертвования брянское отделение Общероссийского народного фронта, а все работы по строительству и отделке блокпостов брянские подрядные строительные организации выполнят безвозмездно.

Материал дополняется.

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