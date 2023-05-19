Bloomberg узнал о визите Зеленского на саммит G7 в Хиросиму

В офисе Владимира Зеленского не исключали его личного участия в саммите в зависимости «от ситуации на поле боя», однако премьер Японии Фумио Кисида, пригласивший украинского президента, говорил, что тот выступит на встрече онлайн

Владимир Зеленский (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Хиросиму, чтобы лично принять участие в саммите G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Не исключал визита Зеленского в Японию заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква, отметив, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя». Однако источники в японском правительстве сообщали, что украинский лидер поучаствует в саммите виртуально. Для этого на саммите добавили дополнительную сессию. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, пригласивший Зеленского во время поездки в Киев, также заявлял, что тот выступит на встрече в онлайн-формате.

Саммит G7 открылся утром 19 мая. Как ожидается, лидеры стран «Семерки» обсудят санкции против России. О планах ввести новые ограничения уже объявили США, Великобритания и Евросоюз. В частности, Лондон намерен запретить импорт российских алмазов, а Брюссель — ограничить торговлю ими.

По данным Bloomberg, меры против алмазов, помимо Британии, примут и другие страны «Семерки»: они будут работать вместе, чтобы «ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных в России» минералов. Кроме того, пишет агентство, G7 не будет вводить полный запрет на поставки продукции в Россию, а вместо этого расширит существующие ограничения. Москва считает санкции незаконными.

Зеленский на прошлой неделе посетил ряд европейских столиц и договорился с союзниками о поставках Киеву новых вооружений. Германия объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на €2,7 млрд, а премьер Великобритании Риши Сунак пообещал поставить Киеву «сотни зенитно-ракетных комплексов» и ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Помимо этого, Сунак заявил о планах создать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями западного производства, но о каких-то конкретных решениях объявлено не было.

Против поставок военных самолетов Украине выступает канцлер Германии Олаф Шольц. США также пока не собираются передавать Украине истребители-бомбардировщики F-16, сообщили в Белом доме. Однако, по данным Politico, Пентагон не возражает против отправки их на Украину другими странами.