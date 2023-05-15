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Белый дом подтвердил решение США не поставлять Киеву F-16

Белый дом: США не поменяли своего решения не поставлять Украине истребители F-16

США не изменили свою позицию о том, чтобы пока не поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Нет», — сказал он в ответ на вопрос, изменилось ли решение Вашингтона о возможной поставке Киеву самолетов F-16.

Президент США Джо Байден исключал поставки Украине истребителей F-16 еще в феврале текущего года. Тогда он отмечал, что Киеву больше нужны танки, артиллерия, системы противовоздушной обороны (ПВО). Против передачи боевой авиации Украине выступал и канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что решение о предоставлении ВСУ самолетов привязано к результатам украинского контрнаступления. При этом украинский президент Владимир Зеленский обещал начать наступление и без F-16, добавив, что без западной авиации Киеву будет гораздо сложнее вести боевые действия и она будет терять больше людей. 15 мая Британия объявила, что летом начнется первая фаза обучения украинских пилотов навыкам управления самолетами разных типов, а также пообещала продолжить усилия по предоставлению ВСУ истребителей.

При этом 15 мая на Украину уже прибыла партия зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, которые обещали вместе передать Франция и Италия, пишет La Stampa. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в Германию доставили 31 танк M1 Abrams для обучения украинских танковых экипажей.

В Кремле, комментируя, просьбы Киева о поставках истребителей, говорили, что это ведет к эскалации напряженности вокруг конфликта и затягивают его. 

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США Украина Джон Кирби F-16 истребители F-16
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