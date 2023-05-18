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Зеленский не прилетит на саммит G7 в Хиросиме

Премьер Японии Кисида: Зеленский не сможет прилететь на саммит G7 в Хиросиме
Саммит G7 в японской Хиросиме пройдет с 19 по 21 мая. В офисе Зеленского ранее не исключали, что украинский президент лично посетит саммит. Однако, по словам японского премьера, Зеленский выступит в онлайн-формате
Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press
Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет лично посетить саммит стран G7 (объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США), однако выступит в онлайн-формате, сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида, пишет The Guardian.

Ранее 18 мая заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква не исключал визита Зеленского в Японию. «Окончательное решение будет принято после тщательной оценки ситуации на поле боя», — говорил он.

Саммит G7 в японском городе Хиросима пройдет с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Японский премьер Фумио Кисида пригласил Зеленского посетить саммит в марте, когда сам приехал с визитом в Киев. Глава правительства стал последним лидером G7, который посетил Украину. «Япония будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлен мир», — пообещал он. Зеленский принял приглашение и пообещал принять участие в онлайн-формате.

На майском саммите страны «Большой семерки» планируют согласовать новые санкции против России. По данным Reuters, будут ужесточены меры за обход ограничений, введены новые санкции против энергетического сектора. Кроме того, страны G7 и Евросоюза хотят заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки, писала Financial Times.

Помимо этого, как отмечала Politico, частью дискуссий лидеров G7 на саммите в Японии станут китайско-российские отношения. Также, по словам источников издания, страны «Большой семерки» рассмотрят санкции в отношении китайских компаний, уличенных в продаже России товаров двойного назначения.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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