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Лондон передаст Киеву «сотни ЗРК» и ударные беспилотники дальнего радиуса

Премьер Британии Сунак объявит о передаче Киеву ЗРК и беспилотников дальнего радиуса
О новом пакете помощи Сунак объявит в рамках визита Зеленского в Лондон. На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В Кремле негативно отнеслись к такому шагу и пообещали ответ
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Belinda Jiao / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины, в который войдут «сотни зенитно-ракетных комплексов» и ударные беспилотники дальнего радиуса действия, передает The Telegraph.

Глава британского правительства объявит об этом в рамках встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обещанное оружие «будет доставлено в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится нарастить свое сопротивление», сообщили в канцелярии премьера.

На днях Зеленский посетил Италию и Ватикан, а затем Германию и Францию. Париж после визита сообщил, что передаст Киеву десятки бронемашин и легких танков. Говоря о своем визите в Лондон, Зеленский отметил, что «Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе».

Беспилотники, который Великобритания собирается передать Украине, имеют радиус действия более 200 км. На прошлой неделе Лондон направил Киеву другое оружие дальнего радиуса действия — крылатые ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии более 250 км. По словам источника CNN, Киев обязался их не использовать для ударов по территории России, но допустил, что может применить для «суверенной территории Украины».

В Кремле к передаче Киеву Storm Shadow отнеслись «весьма негативно» и подчеркнули, что такой шаг «потребует адекватного ответа». Как заявили в российском МИДе, своим решением Лондон подтвердил «беспрецедентный уровень своей вовлеченности в украинский конфликт». В ведомстве предупредили, что передача британских дальнобойных ракет приведет к «серьезной эскалации обстановки» в зоне спецоперации. 

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Великобритания вооружения ЗРК беспилотники Риши Сунак Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине
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