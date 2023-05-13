Германия объявила о предоставлении Украине военного пакета помощи на €2,7 млрд

Германия объявила о предоставлении Украине военной помощи на €2,7 млрд

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия объявила о предоставлении Украине военной помощи в размере €2,7 млрд, сообщает Reuters.

Это крупнейшим военный пакет помощи Украине с начала российской военной операции. Туда войдут 30 танков Leopard 1, 15 зенитных танков Gepard, а также более 200 разведывательных беспилотников и четыре зенитных комплекса Iris-T.

«Германия окажет любую помощь, какую только может, — столько, сколько потребуется», — заявил министр обороны Борис Писториус.

Материал дополняется.