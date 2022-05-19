В США увидели шанс снятия опасений Турции по Финляндии и Швеции в НАТО

В Белом доме уверены в способности решить опасения Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее Эрдоган назвал эти страны «гостевым домом» для террористов

Джейк Салливан (Фото: Jonatan Ernst / Twitter)

Сомнения Турции будут урегулированы и страны НАТО единогласно примут решение о предоставлении членства Швеции и Финляндии, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Трансляция велась на YouTube.

«Мы уверены, что в конце концов Финляндия и Швеция пройдут эффективный и результативный процесс вступления, что опасения Турции могут быть решены», — рассказал Салливан (цитата по CNN).

Он добавил, что вел 18 мая переговоры с турецкой стороной, также со своим турецким коллегой встретится госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, администрация президента «очень хорошо» относится к ходу переговорного процесса.

«Самое замечательное в свободном мире, в западном альянсе, в НАТО — это то, что у вас есть шумная коллекция государств, у которых у всех есть мнения, у всех есть перспективы, у всех есть интересы, но они также знают, как и когда объединиться и как урегулировать любые разногласия», — отметил Салливан.

Позднее прошла встреча Блинкена и главы МИД Турции Мевлюта Чавошоглу. Турецкий министр после беседы заявил, что опасения Анкары следует учитывать «не на словах, а на деле». Он назвал недопустимой ситуацию, когда страна, которая намерена стать союзником турции по альянсу, накладывает на нее санкции.

«В чем причина? Наша борьба с РПК (считающаяся в Турции террористической Рабочая партия Курдистана. — РБК). Они считают РПК ближе к себе, чем к нам. Это что-то приемлемое?», — поинтересовался Чавошоглу. Он отметил, что этот вопрос касается не только Хельсинки и Стокгольма, но и других сторон.

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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс 18 мая, теперь их должен рассмотреть Совет НАТО. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, Анкара не поддержит эти заявки, поскольку Хельсинки и Стокгольм отказывались выдавать террористов и вводили санкции. Он также назвал эти государства «гостевым домом» для террористов и предупредил, что без выдачи Турции членов РПК заявки одобрены не будут.

Согласно информации Financial Times, Турция заблокировала обсуждение заявок Финляндии и Швеции в НАТО. Теперь ожидаются несколько недель «дипломатической напряженности» между Вашингтоном, Стокгольмом, Анкарой и Хельсинки, пишет газета.

По данным Sabah, Турция предложила Швеции и Финляндии манифест из десяти пунктов, его принятие стало условием для одобрения заявки на вступление в НАТО. В частности, Анкара призывает их избегать контактов с лидерами РПК, отказаться принимать членов РПК в парламенты обеих стран, ускорить процедуру их экстрадиции в Турцию, отказаться от направленных против Турции «противоречащих духу альянса» действий и признать РПК и ее ответвления террористическими.