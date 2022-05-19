Матвиенко заверила в безопасности России несмотря на расширение НАТО
Безопасность России будет обеспечена, несмотря на вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, а реакция Москвы будет зависеть от того, какие виды вооружения НАТО разместит на территории этих стран, заявила в интервью изданию «Известия» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«В военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях [Швеции и Финляндии], тому какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — рассказала она.
Матвиенко считает, что решение о вступлении в альянс Финляндии и Швеции не было суверенным, а принято «под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО». «Уж очень быстро оно прокручивается», — отметила она, указав, что страны даже не проводили референдум по этому вопросу.
Политик подчеркнула, что угрозы Стокгольму и Хельсинки от Москвы не было, о чем говорил и президент Финляндии Саули Ниинистё, который утверждал, что решение о вступлении в НАТО не было направлено против России. «Вопрос тогда: против кого? И второй: а для чего?», — сказала Матвиенко.
По ее словам, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы, не добавит ей стабильности, поскольку ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. «Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества», — добавила Матвиенко.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс 18 мая, теперь их должен рассмотреть Совет НАТО. Обсуждение должно было начаться в этот же день, однако, по информации Financial Times, Турция заблокировала переговоры. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что не готов поддержать вступление скандинавских стран в блок, потому что они вводили против Анкары санкции и отказались экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.
Против принятия Финляндии и Швеции в альянс выступил и президент Хорватии Зоран Миланович. Он назвал такой сценарий «опасной авантюрой» и добавил, что эти страны не могут присоединиться к альянсу до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) в интересах боснийских хорватов. С его позицией не согласились глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман, а также премьер-министр страны Андрей Пленкович, который ведет с президентом «ожесточенный спор».