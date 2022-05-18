МИД Франции: НАТО и ЕС не воюют с Россией и не хотят этого

МИД Франции заявил, что НАТО и ЕС не хотят воевать с Россией

НАТО не хочет войны с Россией, уверены во французском МИД. Там считают, что Москва высылает дипломатов по «ложным причинам». Ранее Лавров говорил, что западные страны объявили России «тотальную гибридную войну»

МИД Франции (Фото: Nasser Berzane / Global Look Press)

Несмотря на помощь Парижа в адрес Киева, Франция не находится в состоянии войны с Россией, этого не хотели бы ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире BFMTV.

«Мы не воюем с Россией, ЕС не воюет с Россией, НАТО не воюет с Россией. И мы не хотим этого делать», — сказала Лежандр.

Комментируя решение России выслать 34 французских дипломата, она заявила, что Париж осуждает этот шаг, поскольку не видит для него «абсолютно никаких оснований», а Москва объясняет его «совершенно ложными причинами».

«Месяц назад мы сами депортировали людей из российского посольства, у которых был дипломатический статус, но, по нашему мнению, они действовали в целях, противоречащих нашей национальной безопасности», — подчеркнула представитель французского МИД.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон будет сохранять канал диалога с Москвой, добавила Лежандр, пояснив, что является важным для вопроса прекращения огня на Украине.

О нежелании прямого столкновения с Россией ранее заявляли американские и европейские политики и лидеры. В НАТО и США еще до начала российской спецоперации указывали, что ни при каких условиях не направят свои войска на Украину, поскольку это грозит войной с Россией. По мнению американского президента Джо Байдена, боевые действия на Украине не требуют прямого участия Вашингтона, в Белом доме говорили, что настаивают на дипломатическом решении конфликта.

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Столкновение России и НАТО грозит перерастанием конфликта «в иную разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть», объяснял министр обороны США Ллойд Остин. Он добавил при этом, что и Россия не желает войны с НАТО, поскольку альянс обладает 1,9 млн военных и «самыми совершенными возможностями» в авиационной, корабельной и других отраслях.

В Москве при этом указывали, что поставки западными странами вооружения на Украину в условиях ведущейся спецоперации близки к состоянию «прокси-войны» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — предупредил глава российского МИД Сергей Лавров в конце апреля.

В середине мая министр добавил, что Запад объявил России тотальную гибридную войну, и российская сторона принимает вызов. «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — оценил Лавров.