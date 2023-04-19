Замминистра обороны Украины заявила об «элементах контрнаступления»

Конкретного времени и места украинского контрнаступления нет и, скорее всего, не будет, заявила замглавы министра обороны Украины. Врио главы Херсонской области говорил, что шансов у ВСУ нет никаких

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Контрнаступление — «огромный комплекс действий и мер», которые осуществляют украинские войска, неправильно сводить этот термин к «каким-то активным наступательным действиям», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«И, собственно, активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта тоже можно считать элементом контрнаступления», — также сказала она.

Кроме того, Маляр утверждает, что заранее решение о контрнаступлении не принимается. «Подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не через месяц-два. План окончательно выбирается так, чтобы враг не смог отреагировать», — заявила она. По ее словам, ВСУ «пока не готовят что-то одно — на конкретное время на каком-то конкретном направлении».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.

Сообщения и предположения о возможном контрнаступлении украинской армии весной появляются по меньшей мере с зимы. Направления и цели удара озвучиваются разные: так, 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти готовы к украинскому контрнаступлению на полуостров и призвал «не недооценивать противника». Со схожими заявлениями выступал и глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Всё же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — говорил он.

В начале марта советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк допустил, что украинские силы перейдут в наступление через два месяца. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 апреля заявил, что наступление украинской армии может начаться летом. Он заверил, что партнеры Киев не торопят и осознают, что для таких действий необходимо быть готовыми «на 100, а то и больше процентов». В начале апреля агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления, которое должно начаться в ближайшие недели или месяцы.

Однако западные партнеры Украины выражают сомнения в том, что наступление Киева может стать успешным. В утекших документах американской разведки содержится «мрачная оценка» перспектив наступления ВСУ, вероятно, они смогут достичь только «скромных территориальных приобретений», писала The Washington Post. Издание отметило, что Россия укрепила свою оборону, а Украине не хватает боеприпасов. Схожее мнение в беседе с Bloomberg выразили европейские чиновники: по их мнению, боевые действия в ближайшие месяцы смогут лишь создать базу для наступления в следующем году.