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Сальдо заявил о готовности Херсонской области к украинскому наступлению

Сальдо: Херсонская область готова отразить контрнаступление украинских войск
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Херсонская область готова к украинскому контрнаступлению, у противника шансов на успех нет, заявил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо

«Всё же думаю, что они попробуют пойти. Некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — сказал Сальдо.

Он считает, что «американцы гонят их [украинцев] в это наступление, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей».

Накануне о готовности отразить возможное украинское контрнаступление на Крым заявил глава региона Сергей Аксенов. «Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет», — написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов назвал правильным и обоснованным решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму. «Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали», — отметил глава региона. По его словам, оборона выстроена глубоко эшелонированная и «сил более чем достаточно».

Украинские и зарубежные официальные лица и СМИ неоднократно в последние месяцы упоминали возможность контрнаступления украинских войск, при этом сроки назывались самые разные.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наступление украинской армии может начаться летом. Он заверил, что друзья и партнеры Киева не торопят и осознают, что для таких действий необходимо быть готовыми «на 100, а то и больше процентов».

Политик отметил, что вместо этого давление по началу наступления исходит изнутри украинского общества. Комментируя утечку секретных документов США, которые теоретически могли бы помешать действиям ВСУ, Шмыгаль заверил, что «Украина освободит свои земли» и напомнил о потребностях в армии в получении западного вооружения.

«Чтобы подготовиться к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней или средней и большой дальности, нам нужны танки и нам понадобятся истребители», — сказал он.

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Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. В Кремле заявляли, что это не изменит ход спецоперации, но принесет еще больше страданий украинскому народу.
 

Теги
контрнаступление Херсонская область Владимир Сальдо
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