Кремль исключил посредничество Франции в урегулировании конфликта

Дмитрий Песков: Франция не может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Франция является участником конфликта на Украине, а потому не может быть посредником в его урегулировании, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Париж сейчас не может претендовать на роль посредника, так как занимает позицию участника конфликта. Поэтому трудно представить посреднические усилия», — сказал он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Пекин готов поддержать мирный план Парижа, если тот выступит с подобной инициативой.

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