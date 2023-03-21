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МИД исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине

МИД России: США, Британия, Франция и ФРГ не будут посредниками в урегулировании по Украине
Экс-глава форума в Мюнхене призвал созвать контактную группу по Украине с участием Франции, Британии, США и ФРГ, но российский МИД отверг такой сценарий. Там считают, что эти страны уже дискредитировали себя поддержкой Украины
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

США, Германия, Великобритания и Франция участвуют в конфликте с Россией на территории Украины, они не смогут претендовать на роль посредников в урегулировании конфликта, заявили «РИА Новости» в российском МИДе.

Министерство утверждает, что эти четыре государства дискредитировали себя, в частности, из-за поддержки смены власти Украины на Евромайдане и «саботажа Киевом минских договоренностей». Кроме того, они стали инициаторами санкций против России, заморозили ее внешние активы, требуют создания трибунала против российского правительства, «шантажируют наших друзей, запрещая им сотрудничать с Россией», а также выражают поддержку «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского, содержание которой в Москве считают «псевдомирной инициативой».

«При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс. Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», — подчеркнули в ведомстве.

В середине марта бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности (2008-2022 годы) Вольфганг Ишингер предложил создать контактную группу по конфликте на Украине, куда бы вошли США, Германия, Великобритания, Франция, а также другие страны — европейские, либо представители «Глобального Юга» — Индия или Китай.

Ишингер отметил, что речь не идет о требованиях к Украине вступить в переговоры с Россией, так как это «было бы равносильно частичной капитуляции» Киева. Решение о возобновление диалога будут принимать только украинские власти.

В российском МИДе рассказали, что узнали о предложении Ишингера из СМИ, а по официальным каналам такой инициативы не поступало.

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Власти Украины выдвигают встречные обвинения в ультимативности требований. Киев считает, что Москва пока не заинтересована в действительных переговорах. Зеленский предложил урегулировать ситуацию на основании уважения к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, фиксации завершенности конфликта и других условиях; в Кремле говорили, что не признают любой мирный план, в котором не учтен суверенитет России над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

МИД исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине
МИД исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

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