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Война санкций ,  
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Уиткофф назвал условие для начала обсуждения смягчения санкций

Уикофф: обсуждения смягчения санкций возможно после прекращения огня
Сюжет
Война санкций
Сначала нужно добиться прекращения огня, потом возможно обсуждение и других деталей, включая смягчение санкций, убежден посланник президента США
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Разговоры о смягчении санкций против России возможны после достижения прекращения огня на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, Дональд Трамп накануне в разговоре с российским коллегой не обсуждал санкции.

«Очевидно, что этот разговор предстоит двум лидерам, и все открыты для этого. Но прежде всего мы хотим найти решение, которое будет означать прекращение огня. Такова политика президента. И мы собираемся добиться прекращения огня, а после этого, я думаю, все остальное будут уже деталями — смягчение санкций и все остальное, что касается полноценного мирного соглашения», — сказал Уиткофф Bloomberg.

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Министр финансов США Скотт Бессент называл санкции частью плана американского президента для успешных переговоров. По его словам, США могут «без колебаний» повысить уровень санкционного давления на Россию до максимального. Сам Трамп не исключал как снятия ограничений «в какой-то момент», так и их ужесточения до тех пор, «пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение».

В Кремле говорили, что санкции «как быстро вводятся, так и быстро отменяются при желании». Они не помешают переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине, заверили там.

Россия и США могут договориться по вопросу о прекращении огня на Украине «через пару недель», считает спецпосланник Трампа.

«Команды [переговорщиков] должны расставить все точки над і, и все настроены это сделать», — отметил он.

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На вопрос, может ли в эти же сроки произойти встреча Путина и Трампа в Саудовской Аравии, Уиткофф ответил: «Вы знаете я не могу говорить за них [президентов России и США], но могу поспорить, что, скорее всего, это произойдет».

Уиткофф накануне в интервью Fox News сообщил, что детали более широкого прекращения огня между Россией и Украиной будут обсуждаться в воскресенье, 23 марта, в Джидде (Саудовская Аравия). После разговора Дональда Трампа и Владимира Путина по телефону 18 марта Белый дом заявил, что президенты договорились о начале технических переговоров по поводу реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке, сказали там. Кремль заявил, что Путин уже дал команду военным после «взаимного отказа России и Украины» от ударов по энергетической инфраструктуре.

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Елена Чернышова
Стив Уиткофф санкции против России отмена санкций прекращение огня
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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