В Белом доме назвали время телефонного разговора Трампа с Зеленским
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сегодня в 17:00 мск, сообщил Reuters со ссылкой на информацию Белого дома.
Ранее 19 марта Зеленский анонсировал свой разговор с Трампом.
«Мы с ним обсудим, я думаю, детали следующих шагов. Ну и думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта, разговор продолжался более двух часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились дальше прорабатывать урегулирование конфликта России и Украины, «которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».
Путин озвучил вопросы России к предложению о 30-дневном перемирии, включая контроль за линией соприкосновения и мобилизацию на Украине. При этом российский лидер поддержал идею на 30 дней приостановить удары по энергетическим объектам и «сразу дал российским военным соответствующую команду».
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