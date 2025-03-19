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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме назвали время телефонного разговора Трампа с Зеленским

Reuters: телефонный разговор Зеленского и Трампа начнется в 17:00 мск
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сегодня в 17:00 мск, сообщил Reuters со ссылкой на информацию Белого дома.

Ранее 19 марта Зеленский анонсировал свой разговор с Трампом.

«Мы с ним обсудим, я думаю, детали следующих шагов. Ну и думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта, разговор продолжался более двух часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились дальше прорабатывать урегулирование конфликта России и Украины, «которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».

Путин озвучил вопросы России к предложению о 30-дневном перемирии, включая контроль за линией соприкосновения и мобилизацию на Украине. При этом российский лидер поддержал идею на 30 дней приостановить удары по энергетическим объектам и «сразу дал российским военным соответствующую команду».

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