Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине
Западные санкции не помешают переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмирий Песков в интервью ВГТРК, которое опубликовал в телеграм-канале телеведущий Павел Зарубин.
«Это [санкции] как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании эти санкции могут оставаться в силе десятилетиями», — ответил Песков на вопрос о возможности визитов российских делегаций в США на фоне действующих ограничений.
Песков назвал разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «сигналом о начале диалога о мире, а не о войне».
12 февраля Трамп позвонил российскому коллеге Путину, чтобы узнать о планах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, была достигнута договоренность о «немедленном» начале переговоров. Как уточняли в Кремле, Трамп и Путин не обсуждали отмену ограничений и территориальный вопрос. Ранее республиканец пригрозил Москве санкциями и пошлинами в случае ее отказа от мирной сделки.
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