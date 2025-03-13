 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Глава Минфина США Бессент пригрозил России максимальными санкциями

Сюжет
Война санкций
Глава Минфина США оценил санкции при Байдене по шкале от нуля до десяти на три и на шесть при его уходе. «Мы без колебаний поднимем их до десяти», — заверил Бессент. Москва считает санкции незаконными
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США «без колебаний» повысят уровень санкционного давления на Россию до максимального, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью CNBC.

По мнению главы Минфина, администрация экс-президента США Джо Байден не вводила самые жесткие санкции из-за опасений по поводу роста цен на энергоресурсы в стране.

«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то санкции администрации Байдена против России это три. При уходе [Байдена] их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти», — сказал Бессент.

Он назвал санкции частью плана американского лидера Дональда Трампа для успешных переговоров. Трамп окажет «максимальное давление» на Россию и Украину, заверил министр.

МИД объявил об ответе России на 16-й пакет санкций ЕС
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Американский президент не исключал как снятия санкций «в какой-то момент», так и их ужесточение до тех пор, пока «пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение». Госсекретарь Марко Рубио после переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии заявил, что Вашингтон обсудит с ЕС вопрос ограничений в рамках любого соглашения о прекращении огня.

Как сообщал Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые можно смягчить на случай достижения мирного соглашения. В частности, речь шла об ограничительных мерах в энергетической сфере. Bloomberg также писал, что администрация Трампа работает над вариантами, в том числе над смягчением потолка цен на российскую нефть.

По данным Reuters, Минпромторг России обратился к компаниям с просьбой определить, какие санкции больше всего повлияли на них и какие в первую очередь нужно снять. Наиболее болезненными назвали ограничения, затрудняющие платежи.

Москва считает санкции незаконными и настаивает на их отмене. «А что касается деталей, то это уже предмет переговоров, и тут я хочу напомнить свои слова — не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», — заявили в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Скотт Бессент Минфин США санкции против России
Материалы по теме
Bloomberg узнал о просьбе Турции к США из-за санкций против Газпромбанка
Бизнес
FT узнала об угрозах Венгрии для снятия санкций ЕС с Фридмана
Политика
В ЕС допустили, что Венгрия не даст продлить санкции против россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 18:19
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоровПолитика, 19:25
Глава Минфина США Бессент пригрозил России максимальными санкциямиПолитика, 19:24
Российский рынок акций подскочил после слов Путина о прекращении огняИнвестиции, 19:24
Путин назвал условия для возобновления поставок российского газа в ЕвропуПолитика, 19:23
Путин поставил переговоры о мире в зависимость от «ситуации на земле»Политика, 19:21
ВС пояснил, когда мораторий на штрафы за задержку сдачи жилья неприменимНедвижимость, 19:20
Лукашенко призвал верить фактам, а не надеяться на «что-то великое»Политика, 19:18
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Художница Евгения Буравлева — о ценности мгновения и детствеСтиль, 19:18
УЕФА обсудит пересмотр правил пенальти после матча «Атлетико» — «Реал»Спорт, 19:12
Поселок «Маслово Forest Club» стал обладателем премии «Топ ЖК — 2025»Пресс-релиз, 19:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:04
«Топ ЖК — 2025» признало проект «Событие» лучшей новостройкой РоссииПресс-релиз, 19:03
Путин перечислил вопросы к предложению о перемирии с УкраинойПолитика, 19:01
WSJ сообщила о переговорах семьи Трампа по покупке доли Binance в СШАКрипто, 18:55