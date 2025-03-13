Глава Минфина США Бессент пригрозил России максимальными санкциями

Глава Минфина США оценил санкции при Байдене по шкале от нуля до десяти на три и на шесть при его уходе. «Мы без колебаний поднимем их до десяти», — заверил Бессент. Москва считает санкции незаконными

Скотт Бессент (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США «без колебаний» повысят уровень санкционного давления на Россию до максимального, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью CNBC.

По мнению главы Минфина, администрация экс-президента США Джо Байден не вводила самые жесткие санкции из-за опасений по поводу роста цен на энергоресурсы в стране.

«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то санкции администрации Байдена против России это три. При уходе [Байдена] их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти», — сказал Бессент.

Он назвал санкции частью плана американского лидера Дональда Трампа для успешных переговоров. Трамп окажет «максимальное давление» на Россию и Украину, заверил министр.

Американский президент не исключал как снятия санкций «в какой-то момент», так и их ужесточение до тех пор, пока «пока не будут достигнуты прекращение огня и окончательное мирное соглашение». Госсекретарь Марко Рубио после переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии заявил, что Вашингтон обсудит с ЕС вопрос ограничений в рамках любого соглашения о прекращении огня.

Как сообщал Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину представить список санкций, которые можно смягчить на случай достижения мирного соглашения. В частности, речь шла об ограничительных мерах в энергетической сфере. Bloomberg также писал, что администрация Трампа работает над вариантами, в том числе над смягчением потолка цен на российскую нефть.

По данным Reuters, Минпромторг России обратился к компаниям с просьбой определить, какие санкции больше всего повлияли на них и какие в первую очередь нужно снять. Наиболее болезненными назвали ограничения, затрудняющие платежи.

Москва считает санкции незаконными и настаивает на их отмене. «А что касается деталей, то это уже предмет переговоров, и тут я хочу напомнить свои слова — не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать», — заявили в Кремле.