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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о преимуществе России в конфликте на Украине

Трамп: российские силы окружили около 2,5 тыс. украинских солдат
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил о преимуществе России в конфликте. По его словам, около 2,5 тыс. украинских военных оказались «в плотном кольце, и это нехорошо». Путин сказал, что Россия гарантирует жизнь и достойное обращение сдавшимся в плен

Российские войска окружили около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Россия имеет преимущество, как вы знаете. Они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — сказал он.

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На прошлой неделе, 12 марта, Путин посетил пункт управления действующими в Курской области подразделениями, там начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об окружении группировки Вооруженных сил Украины в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат.

После встречи Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом Трамп заявил, что просил российского президента пощадить «тысячи» украинских военных, которые «полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении».

Киев заявлял о продолжении операции в Курской области, несмотря на активные действия российской стороны (на прошлой неделе Минобороны отчиталось об освобождении около трех десятков населенных пунктов в регионе, включая Суджу).

По итогам телефонных переговоров между Путиным и Трампом 18 марта российский президент подтвердил, что, если украинские военные в Курской области сдадутся в плен, Россия гарантирует им «жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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