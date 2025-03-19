Трамп заявил о преимуществе России в конфликте на Украине
Российские войска окружили около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Россия имеет преимущество, как вы знаете. Они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — сказал он.
На прошлой неделе, 12 марта, Путин посетил пункт управления действующими в Курской области подразделениями, там начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об окружении группировки Вооруженных сил Украины в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат.
После встречи Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом Трамп заявил, что просил российского президента пощадить «тысячи» украинских военных, которые «полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении».
Киев заявлял о продолжении операции в Курской области, несмотря на активные действия российской стороны (на прошлой неделе Минобороны отчиталось об освобождении около трех десятков населенных пунктов в регионе, включая Суджу).
По итогам телефонных переговоров между Путиным и Трампом 18 марта российский президент подтвердил, что, если украинские военные в Курской области сдадутся в плен, Россия гарантирует им «жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права».
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