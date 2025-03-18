Трамп дал оценку разговору с Путиным

Американский и российский президенты обсудили «многие элементы мирного договора» и запустили процесс урегулирования конфликта «в полную силу», сообщил Трамп по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным

Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Разговор с президентом России Владимиром Путиным был «очень хорошим и продуктивным», об этом написал в Truth Social президент США Дональд Трамп после окончания разговора с российским коллегой.

Во время разговора «обсуждались многие элементы мирного договора» и сейчас, по словам Трампа, «этот процесс запущен в полную силу, и мы надеемся, что ради человечества мы доведем дело до конца!» В частности, лидеры стран договорились о прекращении ударов по энергетической и нефтяной инфраструктуре во время украинского конфликта, сообщил Трамп.

По словам Трампа, стороны понимают, что собираются достичь «полного прекращения огня» и «положить конец конфликту» между Россией и Украиной.

Белый дом ранее указывал, что лидеры также договорились о начале технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке, говорили в Белом доме. Кремль указывал, что Путин уже дал команду военным после "взаимного отказа России и Украины" от ударов по энергетической инфраструктуре, сообщал Кремль.

Разговор Путина и Трампа — уже второй, о котором официально сообщалось после вступления американского президента в должность. Второй разговор продлился более 1,5 часов, он велся по телефону. Кремль не раскрывал тему разговора.

Во время беседы стороны должны были поднять вопросы территорий в конфликте на Украине, а также — обсудить контроль над атомными электростанциями, заявлял Дональд Трамп. Американский президент, анонсируя разговор, заявлял, что собирается во время него понять, можно ли закончить конфликт на Украине. «Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — говорил он.

Трамп 11 марта сказал, что собирался созвониться с Путиным на той неделе, однако разговора не последовало. «У двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — говорил спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В прошлый раз республиканец и Путин разговаривали 12 февраля.