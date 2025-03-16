В Киеве заявили, что смирились с потерей части территорий

На Украине смирились с тем, что часть утерянных территорий останутся под контролем России в рамках перемирия, но уступку дополнительных земель там назвали красной линией. Москва настаивает на признании за ней пяти регионов

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На Украине смирились с тем, что нынешняя линия соприкосновения может быть заморожена, а часть утерянных украинских территорий останутся под контролем России в рамках перемирия, но уступка дополнительных территорий станет «красной линией», заявили The Independent украинские чиновники.

«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы — для нас это звучит как полная чушь», — говорят собеседники издания.

Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

По данным Генштаба на 20 февраля, российские силы контролировали около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в ЛНР осталось взять под контроль менее 1%. Под контролем Киева остаются, в частности город Запорожье и часть Херсона. По итогам референдумов осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Киев и западные страны не признали итоги голосования. Владимир Путин называл признание этих территорий и Крыма за Россией в числе условий для прекращения огня и начала переговоров.

Как пишет Independent, в числе «красных линий» Киева в переговорах о прекращении огня также:

возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию;

возвращение пленных;

необходимость международных гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский называл признание утраты территорий главной «красной линией» Киева. По словам источников «Европейской правды» (ЕП) и «РБК-Украина», в ходе переговоров в Джидде 11 марта украинская делегация представила американской стороне свои красные линии для мирных переговоров.

Так, по их информации, Киев не откажется от стремления в НАТО в рамках мирного соглашения. Также не может быть никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в ЕС и НАТО, рассказали собеседники изданий.

Путин в числе условий для прекращения огня называл внеблоковый статус Украины. Демилитаризацию Украины он называл среди задач военной операции.