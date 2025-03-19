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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский рассчитывает узнать от Трампа детали разговора президента США с Путиным, который состоялся накануне
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром СТуббом, передает «РБК Украина».

«Мы с ним обсудим, я думаю, детали следующих шагов. Ну и, думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал Зеленский.

О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговора
Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта, разговор продолжался более двух часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились дальше прорабатывать урегулирование конфликта России и Украины, «которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
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