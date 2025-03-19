Зеленский анонсировал разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром СТуббом, передает «РБК Украина».
«Мы с ним обсудим, я думаю, детали следующих шагов. Ну и, думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта, разговор продолжался более двух часов. В Кремле сообщили, что стороны договорились дальше прорабатывать урегулирование конфликта России и Украины, «которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».
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