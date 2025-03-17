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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили об обсуждении территориальных уступок с Киевом

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Команда американского президента Дональда Трампа и украинская сторона напрямую обсуждают вопросы территориальных уступок Украины в вопросе урегулирования конфликта, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент [Трамп] и вся его команда национальной безопасности напрямую взаимодействовали с президентом Зеленским и украинской командой, и это было частью обсуждения», — сказала она.

Так Левитт ответила на вопрос о разговоре Трампа и президента России Владимира Путина, который состоится 18 марта. Один журналист заявил, что диалог будет касаться «раздела территории» Украины, и спросил, предоставлял ли Зеленский полномочия Трампу обсуждать этот вопрос.

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О предстоящем разговоре стало известно утром в понедельник, 17 марта. Тогда Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным. По его словам, по время беседы он собирается затронуть вопрос украинских территорий и контроль над АЭС. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что разговор пройдет 18 марта.

Говоря о предстоящем диалоге двух лидеров, Левитт заявила, что США могут пойти на введение санкций, если переговоры с Россией относительно мира на Украине будут неудачными.

Это будет вторая телефонная беседа между главами государств после инаугурации Трампа. Первый разговор состоялся 12 февраля, до этого диалога между Москвой и Вашингтоном не было с начала специальной военной операции на Украине. Во время переговоров лидеры договорились приступить к диалогу по поводу Украины и отношений США и России, а также обменялись взаимными приглашениями для личной встречи.

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