Уолтц ответил на вопрос о территориях в мирном плане Трампа по Украине
В контексте мирного урегулирования на Украине обсуждается вариант признания утраченных территорий на будущие гарантии безопасности, заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью ABC News.
«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — сказал он.
На уточняющий вопрос о возможном признании Крыма, ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей он ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами».
По его словам, на данный момент возможно обсуждение того, «что правильно, а что нет», а также «реальности на местах». «И знаете, меня поражает, как это критикуют», — добавил он.
Уолтц отметил, что членство Украины в НАТО не поддерживают США и ряд стран — участниц Североатлантического альянса. «Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно», — сказал он.
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