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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц ответил на вопрос о территориях в мирном плане Трампа по Украине

Уолтц заявил об обсуждении обмена территорий на гарантии безопасности Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Майкл Уолтц
Майкл Уолтц (Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Global Look Press)

В контексте мирного урегулирования на Украине обсуждается вариант признания утраченных территорий на будущие гарантии безопасности, заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью ABC News.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — сказал он.

На уточняющий вопрос о возможном признании Крыма, ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей он ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами».

По его словам, на данный момент возможно обсуждение того, «что правильно, а что нет», а также «реальности на местах». «И знаете, меня поражает, как это критикуют», — добавил он.

Уолтц отметил, что членство Украины в НАТО не поддерживают США и ряд стран — участниц Североатлантического альянса. «Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно», — сказал он.

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Россия Украина США Майк Уолтц Военная операция на Украине
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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