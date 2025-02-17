Лавров исключил территориальные уступки Украине

Лавров отметил, что уступки Украине были сделаны во времена СССР, когда ей отошли территории, «которые столетиями осваивались русскими людьми», и теперь в ходе мирных переговоров обсуждения каких-либо уступок не будет

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине, заявив, что на переговорах об урегулировании об этом не может быть «даже мысли».

«Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?» — сказал он на пресс-конференции в Москве после переговоров с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

По словам Лаврова, уступки Украине были сделаны при образовании Советского Союза, когда в состав Украинской ССР включили «огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми, на которых русские люди строили, основывали города, строили заводы». «До какого-то времени это работало, <...> но затем что-то пошло не так», — сказал министр, заявив о росте на Украине «националистических, даже нацистских» настроений.

Министр предложил «разобраться в истории вопроса» тем, кто предлагает варианты урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 16 февраля, заявил, что Киев никогда не признает утраченные территории российскими, но в случае вступления в НАТО будет возвращать их дипломатическим путем. На прошлой неделе он допускал обмен одной территории на другую. Он не уточнял, о каких именно районах идет речь, но ВСУ продолжают контролировать часть территории Курской области.

В Кремле подчеркивали, что «Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать» тему обмена территориями и что украинские силы будут изгнаны с российской территории.

США предлагают Украине заключить сделку по обмену украинских полезных ископаемых (часть которых находятся на подконтрольных России территориях) на американскую помощь. По данным NBC, Вашингтон предложил, чтобы Киев дал США право на владение 50% редкоземельных минералов Украины, в обмен на что в стране могут быть размещены американские войска для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых. Зеленский пока не подписывал документ, обосновав это тем, что он «не готов для защиты интересов Украины».