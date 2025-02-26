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Военная операция на Украине ,  
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Трамп пообещал помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

Сюжет
Военная операция на Украине
России придется пойти на уступки, а Украине помогут вернуть столько территорий, сколько получится, сказал Трамп. Путин ранее допускал возможность компромиссов по Украине, но исключал территориальные уступки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

США очень постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий, заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров. Трансляцию на YouTube вел Белый дом.

Так он ответил на вопрос репортера, не получит ли Китай «опасный сигнал», если России «удастся удержать территорию, на которую она претендует силой».

«О, вы пытаетесь из меня вытянуть [ответ на этот вопрос]», — ответил Трамп под смех сидящих рядом глав Пентагона и Госдепартамента. — Мы приложим все усилия, чтобы заключить лучшую сделку для обоих сторон. Но для Украины мы очень постараемся заключить такую сделку, чтобы вернуть как можно больше, насколько это будет возможно».

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

На вопрос, должен ли будет российский президент Владимир Путин пойти на уступки, Трамп ответил: «Да. Ему придется». Он отказался уточнить, какие именно уступки имеет в виду, но добавил, что Украина «может забыть» о НАТО. «Я думаю, что, вероятно, именно из-за этого все и началось», — объяснил президент США.

Трамп рассказал, что испытывает большое уважение к украинским военнослужащим, однако без американского вооружения боевые действия продлятся еще «очень короткий период времени». «И если вы помните, я дал [ Украине противотанковые комплексы] Javelin. Javelin подбили танки в самом начале войны, и говорят, Обама в то время посылал простыни», — добавил республиканец.

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Российская сторона исключает возможность территориальных уступок в пользу Украины и требует от нее для прекращения конфликта вывести войска с контролируемых частей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признать их утрату, Киев отказывается. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам», — сказал в декабре Путин.

В феврале глава Пентагона Пит Хегсет назвал невозможным возвращение Украины к границам 2014 года. «Вероятно, так и есть», — соглашался Трамп.

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Дональд Трамп уступки США Украина
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Дональд Трамп

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