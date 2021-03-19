Байден допустил переговоры с Путиным «в какой-то момент»

Президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, на что тот отреагировал фразой: «Кто так обзывается, тот так и называется». Путин предложил Байдену провести переговоры в ближайшие дни в прямом эфире

Джо Байден (Фото: Michael Reynolds / Global Look Press)

Президент США Джо Байден заявил о том, что он «в какой-то момент» вновь проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сказал Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

26 января Путин и Байден провели телефонный разговор. Это была первая беседа лидеров двух государств с момента прихода Байдена на президентский пост. Стороны обсудили продление ДСНВ, выход США из Договора по открытому небу, проблему иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу провести саммит постоянных членов Совбеза ООН.