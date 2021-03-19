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Байден допустил переговоры с Путиным «в какой-то момент»

Президент США утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, на что тот отреагировал фразой: «Кто так обзывается, тот так и называется». Путин предложил Байдену провести переговоры в ближайшие дни в прямом эфире
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Michael Reynolds / Global Look Press)

Президент США Джо Байден заявил о том, что он «в какой-то момент» вновь проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сказал Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

26 января Путин и Байден провели телефонный разговор. Это была первая беседа лидеров двух государств с момента прихода Байдена на президентский пост. Стороны обсудили продление ДСНВ, выход США из Договора по открытому небу, проблему иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу провести саммит постоянных членов Совбеза ООН.

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В среду, 17 марта, Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, убийца ли Путин. Позже в Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах, но выразили надежду на продолжение продуктивных отношений с Москвой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена беспрецедентными и отметил, что подобного в истории отношений двух стран еще не было.

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Путин выразил готовность в ближайшее время провести переговоры с Байденом, чтобы «не пикироваться вот так заочно». Комментируя высказывание американского президента, Путин вспомнил детскую присказку: «Кто так обзывается, тот так и называется». «И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — сказал глава государства.

В свою очередь, Байден вечером 18 марта не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с Путиным.

Автор
Михаил Юшков
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