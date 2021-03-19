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Эрдоган назвал элегантным ответ Путина Байдену

Байден в интервью журналистам утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Эрдоган назвал слова президента США неподобающими, а ответ российского лидера — элегантным
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского лидера Джо Байдена за утвердительный ответ на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «убийцей», сообщило агентство Anadolu.

«Слова господина Байдена о Путине — это заявление, не подобающее главе государства», — сказал он.

По мнению Эрдогана, президент России «сделал то, что должен, дав очень умный и очень элегантный ответ», сообщил портал Akit.

Путин ответил на слова Байдена фразой «тот сам так называется»
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Поводом для критики стал ответ Байдена журналисту ABC News, который спросил, считает ли президент США Путина «убийцей». Байден сказал: «Ммм, да».

Путин прокомментировал его ответ фразой «кто так обзывается, тот так и называется». «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим», — пояснил российский президент.

Он также заявил о готовности провести в ближайшие дни переговоры с Байденом, «чтобы не пикироваться вот так заочно». «Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек», — сказал Путин.

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В ответ на это Белый дом объявил, что в пятницу, 19 марта, Байден будет занят и не сможет провести переговоры. Пресс-секретарь Джен Псаки также напомнила, что у лидеров России и США уже был телефонный разговор и «есть другие мировые лидеры», с которыми американский президент еще не взаимодействовал.

Сам Байден не стал отвечать на соответствующий вопрос журналистов. После того как президента после окончания его выступления по вопросам вакцинации спросили, согласится ли он участвовать в открытых дебатах с Путиным, Байден не ответил и вышел из зала.

Автор
Виктория Полякова
Реджеп Тайип Эрдоган Джо Байден Владимир Путин
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