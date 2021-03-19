Эрдоган назвал элегантным ответ Путина Байдену
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американского лидера Джо Байдена за утвердительный ответ на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «убийцей», сообщило агентство Anadolu.
«Слова господина Байдена о Путине — это заявление, не подобающее главе государства», — сказал он.
По мнению Эрдогана, президент России «сделал то, что должен, дав очень умный и очень элегантный ответ», сообщил портал Akit.
Поводом для критики стал ответ Байдена журналисту ABC News, который спросил, считает ли президент США Путина «убийцей». Байден сказал: «Ммм, да».