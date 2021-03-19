Эрдоган назвал элегантным ответ Путина Байдену

Путин прокомментировал его ответ фразой «кто так обзывается, тот так и называется». «Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим», — пояснил российский президент.

Он также заявил о готовности провести в ближайшие дни переговоры с Байденом, «чтобы не пикироваться вот так заочно». «Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек», — сказал Путин.

В ответ на это Белый дом объявил, что в пятницу, 19 марта, Байден будет занят и не сможет провести переговоры. Пресс-секретарь Джен Псаки также напомнила, что у лидеров России и США уже был телефонный разговор и «есть другие мировые лидеры», с которыми американский президент еще не взаимодействовал.

Сам Байден не стал отвечать на соответствующий вопрос журналистов. После того как президента после окончания его выступления по вопросам вакцинации спросили, согласится ли он участвовать в открытых дебатах с Путиным, Байден не ответил и вышел из зала.