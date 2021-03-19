Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция выступления американского лидера велась в Twitter Белого дома.

Выступление Байдена было посвящено ситуации с вакцинацией от коронавируса в США. Сразу после окончания речи президент вышел из зала, проигнорировав вопросы прессы. В частности, один из журналистов спрашивал, согласен ли он на предложенную встречу с Путиным.

В среду, 17 марта Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да». Позже в Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах, но выразили надежду на продолжение продуктивных отношений с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена беспрецедентными и отметил, что подобного в истории отношений двух стран еще не было.