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Байден не стал отвечать на вопрос о возможности разговора с Путиным

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о том, согласится ли он провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция выступления американского лидера велась в Twitter Белого дома.

Выступление Байдена было посвящено ситуации с вакцинацией от коронавируса в США. Сразу после окончания речи президент вышел из зала, проигнорировав вопросы прессы. В частности, один из журналистов спрашивал, согласен ли он на предложенную встречу с Путиным.

В среду, 17 марта Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да». Позже в Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах, но выразили надежду на продолжение продуктивных отношений с Москвой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена беспрецедентными и отметил, что подобного в истории отношений двух стран еще не было.

В свою очередь президент Путин сообщил, что готов в ближайшие провести переговоры дни с Байденом, чтобы «не пикироваться вот так заочно». В ответ на это представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден 19 марта будет занят и не сможет провести переговоры с российским лидером. Она также добавила, что президенты двух стран уже проводили телефонные переговоры, а есть и другие мировые лидеры, с которыми американский лидер еще не общался.

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