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Первые 100 дней Байдена ,  
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Володин счел «истерикой от бессилия» заявление Байдена о Путине

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Заявление американского президента Джозефа Байдена о том, что президент России Владимир Путин — убийца, является оскорблением граждан России. Об этом в Telegram сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — написал Володин.

Так Володин прокомментировал слова президента США, который утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли он Путина убийцей.

При этом американский президент уточнил, что можно сотрудничать с Россией в тех областях, где совместная работа осуществляется в общих интересах. Примером такого сотрудничества он назвал решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений.

Разведка США обвинила Путина в операции по «очернению» Байдена на выборах
Политика
Джо Байден

26 января Путин и Байден провели телефонный разговор. Это была первая беседа лидеров двух государств с момента прихода Байдена на президентский пост. Стороны обсудили продление ДСНВ, выход США из Договора по открытому небу, проблему иранской ядерной сделки, положение на Украине, а также российскую инициативу провести саммит постоянных членов Совбеза ООН.

В Белом доме отметили, что американский президент упомянул дело российского оппозиционера Алексея Навального. По словам Байдена, он также предупредил Путина о последствиях, в случае если обнаружится вмешательство России в выборы в США.

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