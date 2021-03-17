Володин счел «истерикой от бессилия» заявление Байдена о Путине

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Заявление американского президента Джозефа Байдена о том, что президент России Владимир Путин — убийца, является оскорблением граждан России. Об этом в Telegram сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!» — написал Володин.

Так Володин прокомментировал слова президента США, который утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли он Путина убийцей.

При этом американский президент уточнил, что можно сотрудничать с Россией в тех областях, где совместная работа осуществляется в общих интересах. Примером такого сотрудничества он назвал решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений.