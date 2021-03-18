Путин поручил организовать срочный разговор с Байденом

По словам президента России, беседа может состояться завтра или в понедельник. Путин заявил, что хочет провести переговоры с Байденом в прямом эфире — и это будет интересно для народов обеих стран

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин заявил, что готов в ближайшее время, «либо завтра, либо в понедельник», провести переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.

Он добавил, что прямо сейчас даст соответствующее поручение МИДу. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — подчеркнул российский президент.

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Путин напомнил, что в прошлый раз телефонный разговор между ними прошел по инициативе Байдена (лидеры поговорили 26 января). «Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — сообщил президент.