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Путин поручил организовать срочный разговор с Байденом

По словам президента России, беседа может состояться завтра или в понедельник. Путин заявил, что хочет провести переговоры с Байденом в прямом эфире — и это будет интересно для народов обеих стран
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин заявил, что готов в ближайшее время, «либо завтра, либо в понедельник», провести переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.

Он добавил, что прямо сейчас даст соответствующее поручение МИДу. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — подчеркнул российский президент.

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Путин напомнил, что в прошлый раз телефонный разговор между ними прошел по инициативе Байдена (лидеры поговорили 26 января). «Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — сообщил президент.

По его мнению, им с американским лидером есть что обсудить: двухсторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов, борьбу с пандемией.

РБК обратился за комментариями в Госдепартамент США.

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Джо Байден

17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да».

Байден сообщил, что в январе обсуждал с Путиным по телефону вмешательство России в выборы и кибератаки на федеральные сети США. «Разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — сказал президент США, добавив, что Путин «заплатит за это».

После этого Путин заявил, что пожелал бы в ответ американскому коллеге здоровья. «Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал Путин и уточнил, что говорит это «без иронии и без шуток».

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Джо Байден

«Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия», — пояснил президент.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал высказывания Байдена беспрецедентными и отметил, что подобного в истории отношений двух стран еще не было.

МИД после слов Байдена вызвал посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что это сделано, чтобы подвести некие итоги после двух месяцев правления новой американской администрации. Захарова также высказала мнение, что в последнее время Вашингтон завел в тупик отношения с Москвой.

В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах, но выразили надежду на продолжение продуктивных отношений с Россией.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Евгений Пудовкин
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