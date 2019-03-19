Помпео пошутил о решении работать до появления твита Трампа об увольнении

Помпео пошутил о решении работать до появления твита Трампа об увольнении

Он отметил, что не рассчитывает на скорый уход со своего поста, «по крайней мере сегодня». Президент Трамп часто сообщает об увольнении госслужащих в Twitter, в том числе и предыдущего главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона

Майк Помпео (Фото: Jim Young / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока президент Дональд Трамп не напишет о его увольнении в своем Twitter. Об этом сообщает издание The Hill.

Помпео отметил, что надеется задержаться на посту госсекретаря, «по крайней мере сегодня». «Он [Трамп] — лидер, который по-настоящему дает мне [самостоятельно] руководить. Это дает нам реальную возможность сотрудничать по-разному и создавать коалиции по-разному. Он даем мне это руководство, а затем дает мне свободу действий и возлагает на меня всю ответственность», — сказал госсекретарь.

Трамп часто сообщает об отставках и увольнениях госслужащих с помощью своего Twitter. Так было и в случае с отставкой предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который возглавлял Госдепартамент с февраля 2017 по март 2018 года. В декабре 2017 года в Госдепе признали существующие между Трампом и Тиллерсоном разногласия.