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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,66%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Помпео пошутил о решении работать до появления твита Трампа об увольнении
Он отметил, что не рассчитывает на скорый уход со своего поста, «по крайней мере сегодня». Президент Трамп часто сообщает об увольнении госслужащих в Twitter, в том числе и предыдущего главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Майк Помпео (Фото: Jim Young / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен оставаться на своем посту до тех пор, пока президент Дональд Трамп не напишет о его увольнении в своем Twitter. Об этом сообщает издание The Hill.

Помпео отметил, что надеется задержаться на посту госсекретаря, «по крайней мере сегодня». «Он [Трамп] — лидер, который по-настоящему дает мне [самостоятельно] руководить. Это дает нам реальную возможность сотрудничать по-разному и создавать коалиции по-разному. Он даем мне это руководство, а затем дает мне свободу действий и возлагает на меня всю ответственность», — сказал госсекретарь.

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Трамп часто сообщает об отставках и увольнениях госслужащих с помощью своего Twitter. Так было и в случае с отставкой предыдущего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который возглавлял Госдепартамент с февраля 2017 по март 2018 года. В декабре 2017 года в Госдепе признали существующие между Трампом и Тиллерсоном разногласия.

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Также президент писал в своем Twitter об увольнениях и отставках таких политических и общественных деятелей, как руководитель аппарата Белого дома Рейнс Прибус, советник Трампа по юридическим вопросам Дон Макган, генпрокурор Джефф Сешнс, агент ФБР Питер Стрзок и глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Майк Помпео, Дональд Трамп, увольнение, отставка, Twitter
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