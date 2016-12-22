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Критиковавшего Трампа агента ФБР уволили из органов
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Критиковавшего Трампа агента ФБР уволили из органов
Политика, 03:30
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Критиковавшего Трампа агента ФБР уволили из органов
Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило из своих рядов агента Питера Стрзока. Последний во время избирательной кампании 2016 года заявлял, что намерен не допустить избрания Дональда Трампа
Питер Стрзок (Фото: Ron Sachs / CNP / Global Look Press)

Стрзок, который 20 лет проработал в ФБР и считался одним из самых опытных агентов, был уволен из бюро за несоблюдение правил работы. Этому предшествовало длительное расследование, в ходе которого изучались SMS, которые Стрзок отравлял юристу Лизе Пейдж во время избирательной кампании 2016 года, сообщает агентство Reuters.

Как стало известно, Стрзок, который занимался в том числе расследованием по делу о переписке Хиллари Клинтон, заявлял Пейдж, что ФБР не допустит избрания Трампа на пост президента. Эксперты пришли к выводу, что высказывания Стрзока не сказывались на его работе, однако слова агента говорят о его стремлении повлиять на ход избирательной кампании.

Помимо этого выяснилось, что Стрзок нарушил правила работы, отправляя важные сообщения с личного адреса электронной почты.

Стрзок некоторое время входил в команду Роберта Мюллера, которая занимается расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Покинул он ее в мае этого года, когда его переписка с Пейдж стала достоянием гласности.

Сам Стрзок в ходе слушаний настаивал на своей правоте и спорил с Трампом, который называл деятельности комиссии Мюллера «охотой на ведьм».

Трамп, комментируя в Twitter увольнение Стрзока, выразил удовлетворение по поводу этого события. «Список плохих ребят в ФБР и Министерстве юстиции становится все длинней. Можно ли рассчитывать, что охота на ведьм, которой он занимался, теперь прекратится?» - задался вопросом глава Белого дома.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , ФБР
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