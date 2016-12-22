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Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса
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Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса
Политика, 07 ноя, 23:00
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Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса
Вместо Сешнса исполнять обязанности прокурора и главы Министерства юстиции будет Мэтью Уитакер, до этого — глава аппарата генпрокурора
Фото: Curtis Compton / Zuma / ТАСС

Президент США Дональд Трамп назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора вместо Джеффа Сешнса. О своем решении Трамп написал в своем Twitter.

«Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в Министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США», — заявил Трамп, поблагодарив Сешнса за работу. Президент добавил, что постоянная кандидатура на должность генпрокурора будет объявлена позднее.

Сам Сешнс в своем заявлении об увольнении написал, что уходит в отставку по просьбе президента, пишет Reuters.

В своем письме теперь уже бывший генпрокурор перечислил достижения на этом посту.

«Во время моего пребывания на посту генпрокурора мы восстановили и сохранили верховенство закона. Спасибо вам за предоставленную возможность, господин президент», — приводит слова Сешнса газета ​Washington Examiner.

Джефф Сешнс был 84-м генеральным прокурором США, заняв пост в феврале прошлого года. При Сешнсе был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Дональд Трамп неоднократно критиковал Джеффа Сешнса. А ранее в среду на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс США президент США заявил, что расследование Мюллера вредит США и должно быть закрыто, но отметил, что не намерен закрывать его по собственной иницативе. Также Трамп заявил, что рассматривает варианты кадровых перестановок.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Джефф Сешнс , Дональд Трамп , Генпрокуратура США
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