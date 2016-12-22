Госдеп признал существование разногласий между Трампом и Тиллерсоном

В американском Госдепартаменте признали, что между президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном есть разногласия, например, по некоторым политическим вопросам, однако эти противоречия не мешают их работе

Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В ходе брифинга в Госдепе официальный представитель ведомства Хизер Науэрт впервые официально признала, что у госсекретаря Рекса Тиллерсона и президента США Дональда Трампа существуют противоречия. В то же время она отметила, что это не помешает дальнейшей работе Тиллерсона на своем посту.

«Разумеется, у них есть разногласия по некоторым политическим вопросам, несомненно. Госсекретарь сам говорил об этом, и по его словам, это одна из причин, по которой президент его нанял на работу. Так он может ознакомиться с различными мнениями и на их основе принимать решения», — рассказала Науэрт. Она добавила, что большинство этих противоречий были в прошлом и касаются таких вопросов, как глобальное потепление.

Она подчеркнула, что эти противоречия не отражается на личных взаимоотношениях Тиллерсона и Трампа. По словам Науэрт, президент и госсекретарь имеют «сердечные отношения».

Науэрт подчеркнула, что все слухи о возможной отставке Тиллерсона не соответствуют истине и уже были опровергнуты в Белом доме.

Накануне 30 ноября The New York Times сообщила о возможной отставке Тиллерсона в ближайшее время. Газета со ссылкой на источники в Белом доме предположила, что место Тиллерсона может занять глава ЦРУ Майк Помпео. В администрации президента эти слухи опровергли. Информация о разногласия Тиллерсона и Трампа и возможной скорой отставке госсекретаря регулярно появляется в американских СМИ. Так, о скором уходе Тиллерсона еще в июле сообщал телеканал CNN. 4 октября NBC News сообщил, что Тиллерсон назвал Трампа «недоумком» из-за возникшего конфликта.

Также возможной отставке Тиллерсона сообщают и высокопоставленные источники Reuters в американском правительстве. Они подтверждают, что на пост госсекретаря может прийти Помпео, а ЦРУ вместо него, в свою очередь, возглавит сенатор от Республиканской партии Том Коттон.