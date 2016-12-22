Сотрудничавший по «российскому делу» советник Трампа покинет пост

Советник президента США по юридическим вопросам Дон Макган, который сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером по «российскому делу», покинет свой пост осенью. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем аккауне в Twitter.

«Советник Белого дома Дон Макган покинет свою должность осенью, вскоре после утверждения (надеюсь) судьи Бретта Кавано в Верховном cуде Соединенных Штатов. Я давно работаю с Доном и по-настоящему ценю его работу!» — написал президент.

Ранее Трамп дал разрешение Макгану и другим членам Белого дома сотрудничать сo спецпрокурором США в его расследовании возможных связей команды президента с Россией во время выборов. В то же время американский лидер рассказал о том, что предоставил более 1 млн страниц документов, назвав расследование «самым прозрачным делом в истории».

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники, Макган рассказал о высказываниях и действиях президента в связи с увольнением Джеймса Коми с поста директора ФБР. В публикации NYT также говорилось, что Макган пошел на сотрудничество со следствием по решению адвокатов Трампа.

В мае 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование возможного сговора Трампа и его команды с Кремлем во время президентских выборов. Однако за это время он не предоставил доказательств. Россия неоднократно отрицала подобные обвинения.