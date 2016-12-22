ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,22 67,18 EUR Нал. 80,79 78,64 USD Бирж. 68,00 +0,13 EUR Бирж. 79,53 +0,18 USD ЦБ. 68,15 +0,75 EUR ЦБ. 79,56 +0,80 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7002,00 -56,30 IMOEX 2348,44 +1,39% RTSI 1085,01 +0,62% Brent 76,51 +0,38% DJIA 26122,39 +0,22% Nasdaq 8099,76 +0,87%
Сотрудничавший по «российскому делу» советник Трампа покинет пост
Лента новостей
Артем Дзюба рассказал о переговорах с английскими клубами 21:13, Спорт Частные инвестиции помогают развивать инфраструктуру для пожилых людей 20:43, РБК и Сбербанк Экс-владелец крупных московских ТЦ получил 12 лет за взятку полицейским 20:32, Общество Умерла тренировавшаяся с Терешковой космонавт Татьяна Кузнецова 20:28, Общество Сотрудничавший по «российскому делу» советник Трампа покинет пост 20:12, Политика Как изменится пенсионная реформа после интервенции Путина 20:07, Экономика WP узнала о приглашении Лаврова на встречу с Помпео до введения санкций 20:02, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 19:58, РБК и Сбербанк Экс-глава Ozon стал консультантом по цифровым технологиям «Магнита» 19:56, Бизнес Власти Украины подготовили санкционный список из-за Крымского моста 19:49, Политика Власти Москвы предрекли «кадровый тупик» с директорами московских театров 19:48, Общество Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА 19:45, Спорт Гибкая граница: сможет ли обмен территориями помирить Сербию и Косово 19:28, Политика Нобелевский комитет отказался лишить премии мира главу кабмина Мьянмы 19:21, Общество Мантуров допустил выпуск кроссовера Aurus под брендом УАЗ 19:09, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 18:59, РБК и Schneider Electric Пенсионный фонд ответил на слова Путина об «апартаментах» ПФР 18:57, Экономика Покупать или продавать: Litecoin подорожал до $62 18:52, Крипто НАТО рассмотрит просьбу назвать новое здание альянса в честь Маккейна 18:47, Политика Тренер «Спартака» Массимо Каррера косвенно подтвердил продажу Промеса 18:43, Спорт В Кремле объяснили изменения курса рубля рыночными процессами 18:40, Политика В Кремле назвали ненормальным иск США в ВТО против России 18:35, Политика Голикова назвала стоимость смягчения пенсионной реформы 18:32, Экономика Адвокат сообщил о закрытии на Украине дел против экипажа «Норда» 18:31, Общество Минфин предложил механизм участия бизнеса в плане Белоусова 18:28, Бизнес Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 18:21, РБК и Сбербанк В Голландии арестовали принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока» 18:15, Политика Песков назвал неразумным возможный выход Украины из договора о дружбе 18:14, Политика
Сотрудничавший по «российскому делу» советник Трампа покинет пост
Политика, 20:12
0
Сотрудничавший по «российскому делу» советник Трампа покинет пост

Советник президента США по юридическим вопросам Дон Макган, который сотрудничал со спецпрокурором Робертом Мюллером по «российскому делу», покинет свой пост осенью. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в своем аккауне в Twitter.

«Советник Белого дома Дон Макган покинет свою должность осенью, вскоре после утверждения (надеюсь) судьи Бретта Кавано в Верховном cуде Соединенных Штатов. Я давно работаю с Доном и по-настоящему ценю его работу!» — написал президент.

Ранее Трамп дал разрешение Макгану и другим членам Белого дома сотрудничать сo спецпрокурором США в его расследовании возможных связей команды президента с Россией во время выборов. В то же время американский лидер рассказал о том, что предоставил более 1 млн страниц документов, назвав расследование «самым прозрачным делом в истории».

Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники, Макган рассказал о высказываниях и действиях президента в связи с увольнением Джеймса Коми с поста директора ФБР. В публикации NYT также говорилось, что Макган пошел на сотрудничество со следствием по решению адвокатов Трампа.

В мае 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование возможного сговора Трампа и его команды с Кремлем во время президентских выборов. Однако за это время он не предоставил доказательств. Россия неоднократно отрицала подобные обвинения.

Теги: Дональд Трамп , Белый дом
Главное
Власти Украины подготовили санкционный список из-за Крымского моста Политика
Материалы по теме
Экс-глава аппарата Белого дома дал показания по «российскому делу» Политика
Трамп назвал следствие о его сговоре с Москвой самым прозрачным в истории Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter