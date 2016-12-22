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Лидер по перестановкам: почему у Трампа не задерживаются сотрудники
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Лидер по перестановкам: почему у Трампа не задерживаются сотрудники
Политика, 20:20
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Лидер по перестановкам: почему у Трампа не задерживаются сотрудники
В администрации США третья за два месяца отставка — объявлено об уходе главы МВД. Текучка кадров в Белом доме бьет рекорды. Так Трамп готовится к окончанию расследования о его связях с Россией и выборам 2020 года
Дональд Трамп и Райан Зинке (справа) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

На этой неделе президент США Дональд Трамп собирается назвать имя ​следующего министра внутренних дел.​ Нынешний глава министерства Райан Зинке, в ведении которого находятся в основном федеральные природные и земельные ресурсы, уйдет в отставку до конца года, анонсировал Трамп 15 декабря в Twitter. Уход Зинке спровоцирован, по данным Bloomberg и других СМИ, регулярно возникающими сомнениями в законности его решений. По данным Washington Post, надзорная служба МВД проверяла участие Зинке и его семьи в сделках с земельными участками в штате Монтана, а также обоснованность его решения не давать одобрение двум племенам индейцев на открытие казино в штате Коннектикут.

Зинке — третий человек из команды Трампа, об уходе которого стало известно в последние два месяца. В ноябре президент США отправил в отставку генерального прокурора Джефа Сешнса. Затем в начале декабря Трамп в Twitter сообщил об уходе до конца года руководителя аппарата Белого дома, генерала в отставке Джона Келли. В ближайшее время в администрации могут появиться еще две вакансии. Министр по национальной безопасности Кирстен Нильсен может уйти из-за того, что считалась близкой к Келли и с его уходом лишилась покровителя (позиция обоих по миграционному вопросу президенту не нравилась), пишет The Washington Examiner. Уйти также может министр по торговле Уилбур Росс, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Исполняющим обязанности руководителя президентского аппарата 15 декабря Трамп назначил Мика Малвэни, занимавшего пост директора административно-бюджетного управления. Сколько Малвэни отработает на новом посту, пока непонятно. Несмотря на статус исполняющего обязанности, президент не собирается ограничивать срок полномочий Малвэни, сказал Washington Post неназванный чиновник в Белом доме. Обязанности генпрокурора пока исполняет Мэтью Уайтекер. На постоянную позицию генпрокурора Трамп 7 декабря номинировал Уильяма Барра, занимавшего этот пост с 1991 по 1993 год. Генпрокурора утверждает сенат, но голосование состоится не раньше января, когда начнет работу новый состав конгресса.

Отставки под выборы

Увольнение Сешнса и другие отставки стоит рассматривать в рамках подготовки Трампа к работе с обновленным конгрессом, в котором демократы будут контролировать палату представителей, а также к президентским выборам в 2020 году, констатирует Associated Press, поясняя, что некоторые отставки планировались давно и президент отложил их, чтобы перестановки в администрации не совпали с ноябрьскими промежуточными выборами. Как отмечают СМИ, комментируя участь Сешнса, тот взял самоотвод от участия в расследовании связей Трампа и России, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, и Трамп не раз критиковал это решение генпрокурора.

Перестановки в администрации Трампа нельзя объяснить какой-то одной причиной, сказал РБК эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд: «Отправив Сешнса в отставку, Трамп хочет найти себе генпрокурора с более высокой репутацией, тогда как в случае с Келли президент устал от попыток генерала навести в Белом доме дисциплину».

Все должности в правительстве, которые предполагают взаимодействие с Дональдом Трампом, потеряли сейчас престиж, считает Ослунд. Многие из тех, с кем работал президент, были вынуждены защищать ложную информацию и выслушивать публичные оскорбления со стороны Трампа, добавил эксперт. И указал, что именно этот фактор объясняет то, что на должность преемника Келли было заявлено так мало кандидатур. «Президентство Трампа — самое хаотичное в истории и, скорее всего, станет еще более беспорядочным в будущем», — прогнозирует Ослунд. «Есть риск, что Белый дом вообще прекратит действовать как структура, курирующая принятие и реализацию политических решений», — полагает эксперт.

Нестабильная администрация​

В администрации Трампа наблюдается более высокая текучка кадров, чем в администрациях его предшественников. В общей сложности из 65 человек, которые занимали наиболее влиятельные посты в администрации после инаугурации президента в январе 2017 года, 40 покинули их, подсчитал аналитический центр Brookings Institution. Из них 14 сделали это вынужденно, 11 подали в отставку по собственному желанию, а 15 пошли на повышение.

Таким образом, за полтора года президентства Трампа текучка в его команде составила 62%. Этот показатель за первые два года президентства Барака Обамы — 24%, Джорджа Буша-младшего — 33%, Билла Клинтона — 38%, Джорджа Буша-старшего — 25%, Рональда Рейгана — 57%, следует из данных Brookings Institution.

Что касается десяти позиций ближайших помощников президента, то семь из них ушли не по собственному желанию — это глава аппарата президента Райнс Прибус, его заместитель Кэти Уолш, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава управления по связям с общественностью Джордж Сифакис, руководитель канцелярии Белого дома Роб Портер, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и его заместитель Кей Ти Макфарланд. Директор по межведомственным отношениям Джастин Кларк покинул должность, так как получил более влиятельный пост, сменив Сифакиса на должности главы управления по связям с общественностью. Наконец, юрист Белого дома Дон Макганн и помощник президента США Дональда Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт покинули администрацию по собственному желанию.

На некоторых ключевых позициях в администрации сотрудники менялись несколько раз. Например, с момента начала президентства Трампа должность главы аппарата Белого дома в разное время занимали уже два человека (Райнс Прибус и Джон Келли), должность замглавы — пять человек. За восемь лет президентства Обама менял главу аппарата четыре раза, Буш-младший — один раз, Клинтон — три раза, Буш-старший — два раза, Рейган — три раза. На посту помощника президента по национальной безопасности успели поработать трое — Майкл Флинн, Герберт Макмастер и нынешний советник Джон Болтон. Обама за все восемь лет сменил всего двух помощников.

Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа Еще 8 фото
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Частые перестановки мешают администрации действовать в слаженном ключе, считают эксперты. «Организации действуют в соответствии с теми ориентирами, которые поставил перед ними их лидер», — напомнила в беседе с порталом FiveThirtyEight профессор стратегического менеджмента Университета Калифорнии Маргарет Вирсема. То обстоятельство, что сотрудникам аппарата Белого дома приходится постоянно привыкать к смене боссов, негативно сказывается на их эффективности и сбивает их столку, отмечает она. Согласно существующим исследованиям постоянные кадровые изменения в федеральных ведомствах мешают успешной реализации долгосрочных проектов властей, сказал в интервью FiveThirtyEight профессор политических наук в Университете Вандербильта Дэвид Льюис.

Как устроена работа администрации президента США

В Белом доме​ около 20 ключевых позиций президентских помощников (Assistant to the President), занимающие их курируют работу порядка 400–500 человек. Помощники разделены на три категории: непосредственно помощники президента, их заместители и так называемые специальные помощники. Такие данные приведены в докладе проекта White House Transition Project.

Помощники президента — самая влиятельная и высокооплачиваемая категория сотрудников, в 2017-м их годовой оклад составлял в среднем $179,7 тыс. Они предоставляют американскому лидеру рекомендации, касающиеся ключевых тем повестки дня. В число сотрудников, обладающих статусом помощников президента, входят глава аппарата Белого дома, помощник президента по национальной безопасности, директор Национального экономического совета и пресс-секретарь Белого дома.

Данные для составления рекомендаций помощникам предоставляют их заместители. Специальные помощники помогают реализации планов, которые наметил президент.​

Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили.
Теги: Дональд Трамп , администрация США , Джон Келли , Белый дом , Вашингтон
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