Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата, МИД Египта впервые выступил с критикой ХАМАС. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Следующие парламентские выборы в Израиле пройдут по плану — в октябре 2026 года, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Между тем источники YNet в правящей партии «Ликуд» заявили, что он не останется на своем посту. Рейтинги партии Нетаньяху упали после нападения ХАМАС на Израиль. Большинство израильтян высказались за проведение досрочных выборов и против нынешнего правительства, но премьер настаивает на плановом голосовании.

Глава МИД Египта Самех Шукри впервые выступил с критикой ХАМАС, обвинив его в создании раскола в Палестине. Он отметил, что группировка не признает Израиль, не идет на переговоры и не отказывается от насилия, а также что она силой захватила власть в секторе Газа. К власти в эксклаве ХАМАС пришел в 2007-м после вооруженного столкновения с ФАТХ — Движением за национальное освобождение Палестины, которое создала Организация освобождения Палестины. ФАТХ сейчас контролирует Западный берег реки Иордан.

Израиль начнет «мощные действия» в Рафахе после вывода оттуда населения, заявил Нетаньяху. Рафах находится на юге сектора Газа, у границы с Египтом. В начале февраля власти Израиля объявили о планах ввести в этот город армию с целью уничтожить оставшихся там боевиков ХАМАС.

Планы ЦАХАЛ обеспокоили США и региональных посредников, пытающихся добиться перемирия. Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор, который регулирует размещение сил по обе стороны границы. Каир опасается, что бои в Рафахе приведут к наплыву беженцев.

По информации Reuters и NYT, на случай прорыва беженцев Египет негласно приступил к возведению стены у границы с сектором Газа. Стена в Синайской пустыне будет окружать комплекс для содержания палестинцев, которым удастся попасть в страну. В нем смогут разместиться более 100 тыс. человек, пишет WSJ. По словам источников издания, Египет будет стремиться пропустить не более 50–60 тыс. человек.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

С 24 ноября в секторе Газа было объявлено временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав. Его несколько раз продлевали. 1 декабря Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа.

31 октября Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС — «расширения наземного проникновения в сектор Газа». 13 ноября Израиль заявил, что группировка потеряла контроль над севером эксклава. В начале декабря ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге сектора Газа.

Власти Израиля знали о подготовке нападения ХАМАС более чем за год до начала войны, сообщила NYT. По информации издания, спецслужбы получили 40-страничный план атаки под названием «Стена Иерихона», в котором четко были изложены действия боевиков при пересечении границы. 7 октября ХАМАС следовал этому плану с поразительной точностью, отмечает NYT. Документ также содержал данные о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другие секретные сведения. Израильские спецслужбы сочли план «чересчур амбициозным». Без внимания осталось и предупреждение радиотехнической разведки, которая за три месяца до нападения сообщила, что ХАМАС провел однодневные учения, похожие по сценарию на «Стену Иерихона», пишет издание.

Боевики ХАМАС при подготовке нападения на Израиль в течение двух лет общались при помощи проводных стационарных телефонов, чтобы скрыть свои планы от израильской разведки, сообщает CNN. Телефонные линии были проложены в тоннелях под сектором Газа. Компьютерами или мобильными телефонами они старались не пользоваться.

У боевиков ХАМАС также были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.