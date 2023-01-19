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МИД назвал неинтересным мнение Еврейского конгресса о словах Лаврова

МИД — о претензиях Еврейского конгресса к Лаврову: мнение организации Москве неинтересно
Европейский еврейский конгресс дискредитировал себя тем, что годами игнорировал антисемитизм на Украине, заявил МИД. Конгресс потребовал от Лаврова извинений за сравнение политики США и ЕС в отношении Москвы с действиями Гитлера
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мнение Европейского еврейского конгресса, который призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова принести извинения за сравнение политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера, не волнует российский МИД, заявили ТАСС в дипломатическом ведомстве.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

Лавров, подводя итоги работы МИДа за прошлый год, сравнил действия Вашингтона с поступками Гитлера и Наполеона. По его словам, подтверждением стремления Запада «решить «русский вопрос» являются высказывания западных политиков, что «Россия должна претерпеть стратегическое поражение» на Украине, для чего Соединенные Штаты «сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже». «Так же как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», — заявил министр.

С тезисом, что поражение России будет условием окончания конфликта на Украине, выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил в январе, что это отвечает «стратегическим интересам» Риги. Официальный представитель МИДа Мария Захарова высказывание немецкого канцлера назвала врожденным уродством, а заявление Ринкевича — глупостью и неспособностью «просчитать ситуацию».

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) выпустил заявление, в котором призвал министра принести извинения за сравнение политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера. «Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством 6 млн евреев во время холокоста», — говорилось в заявлении организации.

Вашингтон, комментируя заявление Лаврова, назвал его оскорбительным, а глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что ведомство вызвало российского посла, чтобы обсудить высказывание главы МИД России.

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Позднее глава российской дипмиссии в Канаде Олег Степанов заявил, что на встрече в МИДе этот вопрос не обсуждался.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
МИД Сергей Лавров Украина антисемитизм
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