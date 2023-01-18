Захарова объяснила «врожденным уродством» слова Шольца о поражении России

Захарова: слова Шольца о поражении России говорят о его «врожденном уродстве»

Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна потерпеть поражение для завершения конфликта на Украине, говорят о его «врожденном уродстве». Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Врожденное уродство Шольца», — написала дипломат.

Ранее Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что «Россия должна проиграть», чтобы конфликт на Украине закончился. Германия поставляет оружие Киеву, чтобы добиться этого, пояснил он.

В начале января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в докладе о работе внешнеполитического ведомства заявил, что «поражение России» на Украине отвечает стратегическим интересам Риги.

По словам Ринкевича, оно должно «восстановить мировой порядок и доверие к многовекторному подходу к международным отношениям». Министр подчеркнул, что поддержка Украины является важнейшей задачей латвийской дипломатии в ближайшее время.

Захарова тогда назвала заявление Ринкевича глупостью и недальновидностью. «Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать на какие-то там два хода вперед, неумения просчитать ситуацию, в которой [они] находятся», — заявила представитель российского МИДа.