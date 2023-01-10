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Глава МИД Латвии назвал поражение России на Украине интересом страны

Глава МИД Латвии Ринкевич назвал поражение России на Украине интересом страны
В стратегических интересах Латвии — добиваться «поражения России» на Украине, заявил глава МИДа страны Ринкевич. Ранее министр обороны Латвии назвала линию соприкосновения на Украине «нашей линией обороны»
Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в стратегических интересах Риги — добиваться «поражения России» на Украине. Об этом он сказал, выступая в правительстве с ежегодным докладом о работе МИДа и планах дальнейшей внешнеполитической деятельности, передает Neatkarīgā Rīta Avīze.

По словам Ринкевича, поражение России должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям», а также предотвратить повторение подобного.

«Россия не скрывает, что, по ее мнению, это конфликт не только с Украиной, но и с Западом в целом. В этих условиях основные цели внешней политики Латвии — обеспечение независимости страны, устойчивая безопасность и благополучие общества — приобретают еще большее значение», — отметил он.

Министр подчеркнул, что поддержка Украины стала важнейшей задачей в прошлом году и останется главным приоритетом в ближайшее время.

9 января министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что на предстоящей конференции по дальнейшей помощи Украине, которая состоится во второй половине января на базе ВВС США в немецком Раммштайне, Рига может предложить Киеву в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, а также обучение украинских военных. «По сути, украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем о том, как вписаться в большой поток помощи Украине и как поддержать Украину», — сказала она.

В начале декабря прошлого года посольство России в Риге обвинило Ринкевича в «подстрекательстве к развязыванию широкомасштабной войны» после его призыва поставить Украине дальнобойное оружие на встрече глав МИД стран — членов НАТО. Он аргументировал свою позицию тем, что Киев отражает атаки по критической инфраструктуре.

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В посольстве тогда подчеркнули, что профессиональный долг любого сотрудника дипломатической службы состоит не в «раздувании пламени войны», а в поиске путей мирного урегулирования конфликтов.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия МИД Латвии Эдгар Ринкевич Военная операция на Украине
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