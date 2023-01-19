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В МИД Канады вызвали российского посла

Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил о вызове в МИД страны

Российского посла в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Об этом сам дипломат сообщил «РИА Новости».

«Пригласили в МИД к 16.00 [00:00 мск]», — рассказал он, добавив, что канадские власти не объявили тему, которую намерены обсудить.

Степанова за последнее время неоднократно вызывали в канадский МИД. В частности, в конце ноября вызов был связан с принятием в России закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

В начале декабря посла России вызвали из-за публикации дипмиссии о голодоморе с критикой позиции канадских властей. Оттава поддерживает позицию украинской общины, которая обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине.

В сообщении посольства России говорилось, что правительство Канады поверило «в эту дезинформацию, не потрудившись проверить факты или проконсультироваться с серьезными исследователями», и назвало такую позицию «оскорбительной для памяти всех жертв голода 1930-х годов».

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